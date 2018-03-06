卡位AI醫療，台灣製造業大廠帶頭衝

【撰文：張殿文】

AI 醫療先鋒軍 1：睡眠品質偵測供不應求，大立光用醫療雲搶占市場

台灣上市公司配股最高的大立光，一踏入醫療市場就出手不凡，執行長林恩平投入 3 億元新台幣，和高中同學彭仲康一起創立「大立雲康」，持股四成，主要產品就是「睡眠偵測單導心電儀」，目前已通過美國、大陸 FDA 核准，最快今年底台灣也可以上市。

「我們正在建立醫療雲，連結各大醫療體系，幫助醫師追蹤病人睡眠狀況！」林恩平去年宣示進軍「睡眠產業」的雲端進度，「睡眠偵測單導心電儀」可監測心率與睡眠狀況，分析睡眠品質，大立光為這個小小的圓盒子設計晶片、生產製造，解決很多人長期睡眠品質不好的問題。

睡眠其實是一個複雜行為，可以占據人類一天將近三分之一到四分之一的時間，人必須達到熟睡程度才能充分休息。產品的發想者彭仲康出生台灣、在波士頓大學拿到物理學博士，後來在哈佛大學做研究，曾用複雜系統理論解釋醫學中人體基因序列，他也用這套理論來做生醫訊號研究，透過心率分析睡眠架構。

熟睡程度主要是看腦波，腦波和生理狀態連動，長期睡不著的患者，目前只能到醫院用全身貼片檢測，動輒三、四十根線才能連結腦電、眼電、肌電及血氧等生理訊號。林恩平形容「陣仗很大」，但是現在有了「睡眠偵測單導心電儀」，可以直接貼在胸口，回家睡時也可以和醫院連線，心率分析也更符合病患需求，不用上醫院，成為「居家照顧」最佳實現。

目前全美有 1 千 5 百萬人面臨睡眠障礙，彭仲康表示，就算睡眠實驗床位 365 天排滿，一年也只能消化 100 萬至 200 萬人，而且每測一次，醫院就能收上千美元，市場巨大且供不應求，讓他所學正好可以用在心率的比對上，而目前的睡眠 App，則是以睡眠時記錄翻身震動為主，單導心電儀的功能顯然更精準，所以醫院通路反應相當正面。

面對以科技驅動的智慧醫療市場，大立光、廣達、智碩科技、康聯生醫等積極布局，企圖從台灣出發，攻占全球。

AI 醫療先鋒軍 2：廣達智慧醫療初試啼聲，四大科技撐起 QOCA

廣達研究院的第一個品牌 QOCA（Quanta Omni Cloud cAre），雖然以照護平台的姿態出現，但是一推出就有完整的全線產品擘畫，從服務到場域，讓「智慧醫院」有了具體的輪廓。

今年 3 月，在拉斯維加斯舉辦的健康資訊科技高峰會議（HiMSS 2018），廣達 QOCA 將首度現身展出智慧醫院系列（QOCA Smart Hospital @ Home），用「促進醫療效能，簡化照護流程」來滿足現有醫療人口市場結構的改變，展現廣達研究院持續不斷投入在「以人為本」的應用服務。

「科技救人一直是我從小的心願！」廣達董事長林百里在參加北醫大安校區的「智慧醫院模擬實驗室」（Smart Hospital Simulation Lab，SHSL）開幕時感性的說。而結合高性能雲端運算、大數據分析，機器學習及物聯網技術，並和國際醫療研發機構接軌，就是廣達發展「智慧醫療」的模式。

在這個「智慧醫院模擬實驗室」可以看見醫院及產業雙方可以將服務需求與尖端技術結合，建立分工環節及互饋循環的產業鏈結，包括門診、急診、病房及居家等不同情境及區域；軟、硬體都有發揮空間，提供研發之系統雛形完成概念性驗證（Proof of Concept，PoC）、場域驗證（Proof of Practice，PoP）及產品化（Product）的 3P 流程。

這就是一個「活的生產線」，藉由模擬實驗室、一間病房、一個護理站或擴展至全院場域驗證的反覆性經驗回饋與修正，持續性優化各項新型態的產品與服務，事實上 QOCA 今年己準備在荷蘭的鹿特丹開始展開運作。在鹿特丹地區的 30 位老人家中安裝執行「QOCA Home Hub」，並且在半年時間內和社區交流。

取名 QOCA 這個品牌感性的一面，靈感來自於「世界上最快樂的動物」──澳洲的短尾矮袋鼠（Quokka），但是背後更理性的實力，其實是林百里多年來和麻省理工學院計算機科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）團隊密切合作研發所開發的「QMULUS」技術，這是一種廣達的雲端架構解決方案，讓各種終端裝置從手機、平板電腦、網路終端、穿戴式裝置做最佳優化，才能讓智慧醫院做到友善近人的設計與自然直覺的互動方式。

AI 醫療先鋒軍 3：AI 針炙，智順科技從雲端布局全新醫療市場

所有的疾病都跟當地環境、人員習慣相關，「台灣要發展 AI，必須從應用端著手才有利基，因為應用面無所不在，且一定會有本地的需求。」Google 台灣董事總經理簡立鋒曾指出。從這個角度來看，智順科技的電子針灸儀，就是憑藉自己所累積的醫療研究資料，成功轉化傳統的優勢，跨入全新醫療市場。

智順科技創辦人江志成當初花了五年時間拿到美國 FDA 二類醫療器材認證，他不諱言：產品申請過程屢遭退件，因為美國人不懂針灸，只好不斷修改、重新送件；一直到第四次才成功，同樣地，韓國 KFDA 認證，雖不比美國嚴格，但因牽涉民族意識問題，江志成也花了三年的時間才通過認證。

36 歲才從電子通訊轉型跨足醫療器材業的江志成，一方面想走出競爭競烈的紅海、加上有次在大陸的某家醫院，親眼見證一位病人躺著進來、走著出去，感受到中國千年針灸奧秘，並因此結識生平第一位中醫師，但是，江志成既無醫學背景，也沒有醫療通路，所以，投入該領域的前六年都在賠，現在，終於成為全球「手診儀」業界一哥。

面對老人化市場，智順走向安全性佳、非侵入式理療產品的趨勢，加上有完整資質認證，順智也和美商卡爾森集團簽約結盟，卡爾森是美國醫療專科傳媒業者，全美約 50 萬家診所中，其醫療網路電視系統覆蓋率高達 42 萬家，而卡爾森在中國也是動作頻頻，主要鎖定高爾夫球俱樂部的高階客層，目前擁有 580 家高爾夫會所，提供醫療儀器與保健產品通路平台。

有了通路，也讓「雲」和「端」可以開始整合，智順在去年又與北京護持整合醫學科技公司簽署共同合作協議書，護持整合是國家中醫藥管理局轄下機關，在中國 15 省建立「國際整合醫學健康 5S 中心」，也代表智順打入了健康醫療四級醫學中心，讓體系複雜博大的中醫，也開始和雲端技術接軌，江志成表示，在 AI 時代資料蒐集和整合一定會加速，也讓保健醫學發展更深入。

AI 醫療先鋒軍 4：M 次集團的進擊，康聯生醫一出手就變股王

2 月 11 日，台灣科技製造業最大規模的尾牙，鴻海集團把整個南港展覽館包下來，宛若嘉年華排場，其中健康產品排場最大，攤位擠滿人潮，從工研院新創公司到夏普集團的攤位，來體驗的員工和家屬絡繹不絕，這些攤位都是屬 M 次集團（樂養健事業群），員工和家屬的捧場，讓成立不到五年的康聯生醫在集團內和市場一樣火紅。

兩個多月前，康聯生醫召開法說會就是一位難求，而正式登錄興櫃價格高達每股 136 元，是今年登興櫃生醫公司的最高價格，登錄首日漲幅 76.5%，股價收在 240 元，直接拿下興櫃生技股王寶座，說明了鴻海品牌效應。康聯生醫 2017 年每股稅後純益 6 元， 毛利率 66%，是生醫公司的績優股。

在鴻海 M 次集團中，康聯生醫是掛牌進度最快的公司，定位為「精準醫學解決方案服務公司」，以健康數據的產出與蒐集為起始，整合引進、執行基因檢測，透過數據的分析，提供精準的健康改善方案，不過，這只是開始，康聯生醫董事長吳良襄表示，目前公司所累積的數據已足夠發展人工智慧健康服務，下一個五年能把康聯推向全世界，取代部分傳統一對一專業人員的服務！

從美國前總統歐巴馬宣示精準醫療以後，郭台銘一直是全球最大的支持者，還透過中研院院士楊泮池牽線，與現代基因測序之父范特爾（Craig Venter）合作，M 次集團成立時是為鴻海 120 萬名員工的健康把關，在員工同意下，持續蒐集十年的健康數據，包括家族病史，生化病歷，健康報告，最近這幾年甚至將人與環境的互動數據納入其中，都是健康互聯網很重要的大數據，也是鴻海醫療 AI 不外求大數據的本錢。

＊尊重智慧財產權，如需轉載請聯繫《數位時代》​

來源：《數位時代》 2018 年 3 月

更多精彩內容請至 《數位時代》