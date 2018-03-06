醫療創新先鋒：從大數據到AI，精準醫療跳躍式進化

【撰文：張殿文】

台灣健保制度建立的資料庫，現今變成全民資產和全球競爭優勢，醫界及學者貢獻功不可沒，台北醫學大學管理學院院長謝邦昌指出，主要是把資料變成「大數據」平台，許多人類還沒有發現的治療方式都在其中。

謝邦昌指出，光是健保這 20 多年來有系統的記錄 2 千 3 百萬人的就診狀況，從生育、遺傳到肝病、糖尿病，就足以找出更多有效的治療方式，發展精準醫療，甚至連結其他大數據，創造新的價值平台。

醫界一直在追求的就是精準醫療，在科技不斷演進的情況下，過去無法運算或判讀的非結構資料，至今都能以人工智慧加以突破。

北醫大是台灣第一所設立管理學院與大數據研究中心的醫學大學，也推動「健康存摺 2.0 版」，首度結合健康檢查、人體生物資料庫（bio bank）數據與疾病預測、評估模式，像預測 B 肝於十年內惡化肝癌的風險，準確率可達八成。

謝邦昌是生物統計博士，總能將冷冰冰的統計表格，化為具有驅動力的模型和方向，他認為台灣在醫療 AI 領域缺少的不是數據量，而是人才的培育和對數據的應用，若針對全民健保大數據的能量，單獨成立一家上市公司，掛牌後的市值可以創造五到十個台積電！

台積電能執世界牛耳，主要在於先進製程和客製化服務，成為創新設計的最佳平台，謝邦昌認為，以 AI 發展和學習，會誕生更多醫療創新模式，而健保數據就是一個大平台，可以發展出更多客製化、更精準的產品，曾打造出台灣第一個大數據中心、前行政院長張善政也同意，台灣若是將台大、長庚、北醫各醫學體系內部大數據整合起來，能解決更多罕見疾病。

醫療大數據還可以和環境、食物、交通等各種大數據結合，進行深度學習，目前礙於個資法及倫理道德的層面，開放與連結仍是發展醫療 AI 最大的挑戰，但謝邦昌提醒，台灣 2 千 3 百萬人口雖然不多，但是擁有這個健保資料庫基礎的，放眼全球只有丹麥，台灣可以成為華人健康研究中心，從健保資料庫發展出來的 AI 解決方案，更能幫助台灣進一步提升，這也是 AI 風口下，台灣起飛的大好機會。

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來源：《數位時代》 2018 年 3 月

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