【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

柏承再度創高，簡單拉開獲利

今天大盤量平下跌，沒有站穩 10719 點，未能正式止跌，還是要觀察是否守穩 10620 點，維持反彈格局，轉強關鍵價就是站穩 10719 點，轉弱關鍵價位就是帶量跌破 10620 點，操作上不要隨著盤面緊張，按照規劃操作就好。多方目標挑戰 11070 點；空方目標則是下面缺口 10473 點，大家要留意風險。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，操作就是按照規劃佈局，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，例如上上周佈局 6141 柏承，持續創下波段新高，簡訊會員獲利已經超過 20%。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，龍哥直接帶會員買進 3035 智原，現買現賺漲停，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；尊龍會員持股，蠟筆小新~ 2455 全新~ 獲利放口袋，過年前推薦大家 5439 高技，創下波段新高，獲利放口袋；上周帶尊龍會員買進 6147 頎邦，大漲攻擊，主力股一檔接著一檔攻擊，趁波動調整持股，快來一起操作。

今天外資期貨多單減少 630 口，自營商期貨空單減少 144 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨沒什麼動作，以當沖為主，自營商選擇權短線偏空佈局，法人動作不明顯，還是處於企圖止跌的階段，不過多方追價力道不大，先看整理狀況。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 6141 柏承，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，5371 中光電等等，籌碼都很穩定，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

6141 柏承，6176 瑞儀，6147 頎邦，3533 嘉澤

3006 晶豪科，3376 新日興，5371 中光電

【PCB 族群性佳】

6213 聯茂，6274 台燿，3037 欣興

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10371 點偏多操作，跌破 10620 點出場；空方操作者觀察帶量跌破 10620 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估