【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

【被動元件】震盪後持續上漲

【板卡電競比特幣】今多檔出量，明天是重點！

【盤勢分析】

美股週五出現戲劇性發展，道瓊在上升半年線支撐下出現跌幅收斂的下影線，而 nasdaq 和費半表線仍較強！！台股早盤過昨高來到 10756，隨後台指 (03) 急殺下，拖累指數！而週五的人氣股【被動元件】及部分【比特幣區塊鏈】個股今表現仍強，但多檔爆量，明日是重點！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 出現死亡交叉，指數下跌 55.27 點，而週 KD 持續死亡交叉，代表個股差異大，不能追高殺低，反而要去尋找題材震盪股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數持續震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【板卡電競比特幣】，這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應，很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，週線月線該如何配合，同族群個股表現差異大，該注意甚麼？可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-7)，5483 中美晶 (-1.4)，6182 合晶 (-2.7)、3532 台勝科 (平盤)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (留意月線季線扣抵值 - 1.5)、6525 捷敏、3317 尼克森 (+1.15)、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達，此族群留意漲價效應

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (再度大漲 11.5 元) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂(+2)、3624 光頡(+3.2 漲停板)、5317 凱美(再度大漲 53.2 元收 66.8 元)、2375 智寶(+1.05)、6127 九豪、2492 華新科(+2.7)、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+3.2)、6175 立敦(+1.9)、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀(盤中漲停)，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意 (拉尾盤 + 10)、3035 智原 (+6.8 漲停板)、3661 世芯 (盤中漲停)、6591 動力、6150 撼訊 (20 分鐘分盤交易，盤中漲停，尾盤收平盤)、2377 微星、2376 技嘉 (+1.8)、3515 華擎 (盤中差一檔漲停)、3540 曜越 (盤中漲停)、2465 麗台 (漲停)、2399 映泰 (漲停)、2425 承啟、5386 青雲 (漲停)、2421 建準，此族群多檔出量震盪，需觀察法人極資券變化，並留意明日股價的延續性