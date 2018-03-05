【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開高震盪走低收最低，10700 整數關卡得而復失!

美股上週五漲跌互見，而今天台股跳空開高在 10700 之上，然而十點過後，行情急殺至平盤以下，終場收最低，10700 整數心理關卡得而復失，並失守半年線及十日線，終場以下跌 55 點作收，半年線失而復得，收了一根帶上影線的中黑Ｋ，今日震幅有 113 點之多，而目前十日線與季線呈現死亡交叉格局，另五日線亦由下往上突破季線形成黃金交叉，而目前上檔有五日線、十日線、月線、季線及半年線的壓力，而下檔亦有及年線的支撐，形成了一個上檔有壓，下檔亦有撐的格局，而從量能的角度來看，今日量能 1119 億，與昨日相較再度小幅萎縮，顯示投資人態度依然偏向保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆ 今日盤面焦點:

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重是玻陶類股，跌幅達 2.9%，光電、造紙也跌逾 2%，鋼鐵、化學、航運、電子通路、食品、橡膠、電器電纜也跌逾 1%，金融、水泥、油電燃氣、其他電子、建材營造、紡纖、化學生醫、貿易百貨、汽車、電機機械、通信網路、其他類、電腦設備、觀光、塑膠、電子零組件等也均收黑。

至於抗跌類股則僅有資訊服務、半導體、生醫等。

台股早盤由台積電扮演穩盤重心，股價越過 10 日線後又往 5 日線挺進，但尾盤無力向上。鴻海子公司 FII 雖然最快有機會在 A 股掛牌上市，但是母公司今日股價無法同步沾光，僅在平盤上下震盪；股王大立光則受到蘋果 iPhone 新機可能不會採用雙鏡頭傳言衝擊，加上今日將公布 2 月營收，市場普遍看淡表現，壓抑股價開低震盪走低，再度跌破 5 日線、10 日線及月線等短期均線。

大立光走跌也同步拖累二線光學股，包括揚明光、先進光、佳能、佳凌、華晶科、光燿科、玉晶光、今國光、新鉅科等跌幅也都超過 2%。

金融股也見賣壓湧現，金控雙雄國泰金及富邦金跌逾 1%，兆豐金、台新金、華南金、新光金、合庫金、永豐金、玉山金、中信金、國票金等股價也均收黑。

被動元件則由國巨繼續帶頭上攻，在日廠跟進漲價下，轉單效應可望發酵，國巨上漲逾 3%，續守穩所有均線，電阻廠光頡亮燈漲停，九豪、凱美、立敦、智寶、大毅、禾伸堂、華新科等也漲逾 1%。

顯卡及被動元件則是資金避風港，其中顯卡股王撼訊在接近收盤前相當強勢，一度亮燈漲停，不過尾盤最後快速拉回平盤，其他顯卡股仍抗跌，映泰拉出第 2 根漲停，技嘉、承啟、華擎、精英也均收紅。