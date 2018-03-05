海淡廠環評要求不合理 王文淵：人會生病機器也一樣

針對擬興建的麥寮海水淡化廠環評，台塑集團日前批評要求不合理。台塑集團今（5）日再度重申會持續與相關單位溝通，總裁王文淵還說「人總會生病，機器也是一樣」，批評要求每天都要生產 10 萬噸淡水是非常不合理的。因為颱風天、下大雨都可能影響水質、影響產量，「這個辦不到的事情，感覺就好像要我們不要做」。

台塑集團為了補足六輕廠區枯水期的水源缺口，擬規畫興建麥寮海水淡化廠，日前環保署召開環評專案，決議通過該案，但要求每年 2 至 5 月枯水期必須日產 10 萬噸淡水，並在通過環評後 3 年內完工。為此，台塑集團今日再度重申，這是不合理的要求。

台塑集團總裁王文淵表示，集團擬花 54 億元來蓋海水淡化廠，就會盡力維持高的產能，會盡量協助解決台灣用水問題，但要求日產 10 萬噸淡水根本不合理，也違背常識，因為機器跟人一樣，總不可能都不生病，而且還說做不到就要開罰。

王文淵指出，其實中國大陸對環評的要求也越來越高，但大陸有給時間也有給補助，也就是鼓勵企業趕快把設備升級，但台灣則有不合理的限制，常常是今天法令一頒布就要馬上做到，如果做不到還要受罰。

台塑化董事長陳寶郎指出，既然決定要蓋海水淡化廠，就會盡量維持高的產能，但沒有人可以保證每天都 10 萬噸，因為刮颱風、下大雨都會影響水質與產量，會繼續與相關單位溝通。台化副董洪福源也說，不合理的要求、辦不到的事情，「就好像要我們不要做」，坦言此例一開，沒人敢投資台灣。

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