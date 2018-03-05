【港股收評】三萬點也失守 後市路難行？

三萬點這心理關口，今日終於跌穿了，連100天平均線也跌穿了，更令人感到你奈之處，為大市在尾市時明顯放大，看似好友完全並無反擊之力。輸，並非最大問題，而是知道自己輸在哪裡，為何大市會跌得如此慘烈。可惜，目前仍未有一個明確的答窯，指出為何大市會跌近700點。

目前歐洲股市相當平靜，除了德國股市錄得逾0.5%跌幅外，法國及英國股市只是在窄幅上落。可是道瓊斯指數期貨大跌150點，反映出美國股市走勢仍未穩定，若今晚美股繼續低收，相信明日大市亦難有理想表現。投資者今晚最好留意一下道指初段表現，為明日部署作出準備。當然要投資者留意道指初段走勢，等同要讀者晚睡一點，可是目前市況實在太波動，若不好好留意，有可能錯失了入貨或出貨時機。要賺得世間錢，投資者總要以自己的精神﹑心力及財富作為籌碼，缺一不可。

恆生指數收市報29886點，跌697點；國企指數收市報11991點，跌212點，成交額為1184.7億元。

50隻成份股中，只有舜宇光學(02382-HK)逆市高收，表現相當爭氣。至於哪些被視為防守能力的公用股及收租股，今日紛紛低收，其中領展房產基金(00823-HK)及中華煤氣(00003-HK)均錄得逾2%跌幅，反映出今日處於弱市情況下，投資者亦決定考慮減持防守性較強的股份沽出套現。

這種策略不理性？其實是相當理性，是經過計算後才作出這般決定。難道明知大市下跌明，還看抱是並無作用。反而投資者因實踐自己以往定立的投資，或許`才是讓自己難以轉身，最終宣布失敗。

投資就如同大打仗，不論是開戰前或是開戰期間，第一步為搜集資料及數據，以制訂方案，並且是隨局勢變化來調整。死抱一招不可，只有不斷變化才是永恆，特別是在市況處於較波動的環境下，要恆常地作出改善。靈活性﹑膽色﹑信心均不可或缺，希望讀者們明白。

內房﹑內險﹑內銀股，以及中國移動(00941-HK)與騰訊控股(00700-HK)全線下跌，這也是無辦法，反映出投資者紛紛沽貨離場。是否已到了恐慌性拋售的地步？不要先讓自己陷入恐慌情緒，無疑今日跌幅較大，可是與上月初大跌逾1600點相比，仍有一段距離，不要太緊張。同時反映港股投資者恐慌指數的VHSI又未見大升，所以請先冷靜。若明日市況再跌一轉，無貨者可以考慮入市，只此一注；惟不建議溝淡，免得「愈溝愈淡」，損失更大。

投資者是否可以先向受惠於國策的教育及醫藥等股份？今日個別醫藥及教育股已有相當大升幅，不應太進取，反而水泥及基建則可以多留意，伺機而行。

2018年3月5日下午5時5分

文﹕張偉倫

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