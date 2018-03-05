突破5兆天文數字大陸國防預算再增8.1%

李克強總結過去 5 年來，在黨中央、中央軍委領導下，強軍興軍開創新局面。制定新形勢下軍事戰略方針，召開古田全軍政治工作會議，深入推進政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，人民軍隊實現政治生態重塑、組織型態重塑、力量體系重塑、作風形象重塑，有效遂行海上維權、反恐維穩、搶險救災、國際維和、亞丁灣護航、人道主義救援等重大任務。各方配合基本完成裁減軍隊員額 30 萬任務。軍事裝備現代化水平顯著提升，軍民融合深度發展。人民軍隊面貌煥然一新，在中國特色強軍之路邁出堅實步伐。

李克強表示，面對國家安全環境的深刻變化，要以黨在新時代的強軍目標為引領，牢固確立習近平強軍思想於國防和軍隊建設中的指導地位，堅定不移走「中國特色」強軍之路，全面推進練兵備戰工作，堅決有利維護國家主權、安全、發展利益。

李克強說，堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，全面深入貫徹軍委主席負責制，繼續推進國防和軍隊改革，建設強大穩固的現代邊海空防，完善國防動員體系，加強全民國防教育，深入實施軍民融合發展戰略，深化國防科技工業改革。各級政府要採取更有利的舉措，支持國防和軍隊建設改革，使軍政軍民團結堅如磐石、根深葉茂。



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