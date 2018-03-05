景氣爬升速度緩慢商研院：下半年要較高警戒

全球景氣逐漸復甦，商業發展研究院今（5）日公布最新「商業服務業景氣動向分析與預測」顯示，台灣商業服務業景氣將持續緩慢爬升至今年 7 月無虞，不過，上升步調已逐漸緩慢了下來。商研院表示，這是在金融海嘯之後，整體經濟結構體質未見真正恢復提升導致的「低度均衡」現象，值得警惕，要對下半年的可能動向採取較高的戒備並做應有的努力。

商研院在商業服務業景氣指標改版後，5 日發布最新商業服務業景氣動向分析與預測，景氣循環預測小組表示，以可代表商業服務業整體景氣動向的「同行指標綜合指數」來看，台灣商業服務業從去年 12 月的 99.77 百分點持續緩慢上升為今年 7 月的 99.85。

商研院表示，以循環指數來比較前面各次的復甦過程，發現 2008 年金融海嘯使同行指標循環指數急速下墜到 2009 年 6 月的 97.39，接著也快速爬升，經 18 個月回到長期趨勢正常水準的 100，平均每個月上升 0.145，是典型的 V 型復甦。

其餘 2005 年 3 月、2013 年 6 月底谷開始復甦，到達指數 100 的平均每月上升速度分別為 0.0975 與 0.058，但是，這一次 2017 年 1 月的底谷指數為 99.44，算是衰退程度最淺的，但復甦速度也極其緩慢，其實際值到去年 12 月，歷經 11 個月平均每月上升才 0.03。

商研院提醒，預測及估計值到今年的 7 月，歷經 18 個月其指數才只達到 99.85，平均每月才上升 0.0228，顯示未能恢復正常趨勢水準之前，上升步調已見逐漸緩慢了下來，這是在金融海嘯之後的「低度均衡」現象，不能不對下半年的可能動向採取較高的戒備並做應有的努力。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』