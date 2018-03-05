〈工業生產指數〉景氣續熱 1月製造業生產創歷年單月新高 連21月正成長

經濟部統計處今 (5) 日公布 1 月工業生產指數 115.98，創歷年單月新高，年增 10.86%，月增 2.09%，連續 9 個月正成長；1 月製造業生產指數 117.45，創歷年單月新高，月增 2.03%，去年同期適逢農曆春節，比較基數偏低，年增 10.84%，為自 2016 年 5 月來連續第 21 個月正成長。

統計處公布 1 月工業生產統計，1 月工業生產指數 115.98，其中製造業增加 2.03%；經季節調整後，工業生產增加 1%，製造業增加 0.85%；跟去年同期比較，工業生產增加 10.86%，其中製造業增加 10.84%，礦業及土石採取業增加 0.38%，電力及燃氣供應業增加 14.92%，用水供應業增加 1.96%，建築工程業增加 9.34%。

統計處表示，1 月份製造業生產指數 117.45，創歷年單月新高；就主要業別觀察，電子零組件業年增 10.28% 為主要貢獻來源，主受惠智慧科技應用擴展，及春節前備貨需求增加，帶動晶圓代工、構裝 IC、IC 載板及印刷電路板等產量增加。

機械設備業因各產業對自動化、客製化機械設備需求強勁，年增 22.94%；電腦、電子產品及光學製品業年增 12.74%，其中手機機殼、電腦散熱風扇等設備零件因去年同期春節因素 (比較基數低)，呈明顯成長，加上光學鏡頭及自動測試設備等需求續強所造成。

基本金屬業因國際鋼價穩步攀升，下游廠商提貨意願增強，年增 6.15%；汽車及其零件業因電動車零件與維修需求擴增，年增 17.25%；化學材料業因國際油價續居高檔，及農曆年前備貨需求，帶動買氣升溫，年增 1.32%。

展望未來，統計處表示，全球經濟穩步擴張，國外需求將持續成長，加上半導體產業可望在高效能運算、車用電子及物聯網等新興科技應用帶動下，生產續增；另機械設備業隨自動化需求強勁，將續呈榮景，加上國內部分烯烴廠和鋼鐵廠高爐歲修結束，將進一步推升化學材料業及基本金屬業生產動能。

統計處表示，2 月適逢農曆春節工作日數減少，整體製造業生產將較 1 月減少，3 月可望回升，預期第 1 季製造業生產將延續 2016 年第 2 季以來的成長走勢。

依據統計處調查，製造業者認為 2 月生產量將較 1 月增加的廠商家數占 5.8%，持平者占 56.9%，減少者占 37.4%，以家數計算之製造業生產量動向指數為 34.2，按產值計算之動向指數為 39.0，預期 2 月製造業生產將較 1 月減少。