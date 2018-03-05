台股盤後－開高走低震盪逾百點 終場跌55點季線成反壓

台股今 (5) 日早盤一度收復季線，包括顯卡及被動元件族群都強勢走高，台積電也穩守在平盤之上，不過鴻海及大立光走勢明顯疲軟，縮小大盤漲幅，中場過後指數更翻黑，尾盤許多個股漲多拉回，盤中高低點價差 110 點，終場下跌 55.27 點，以 10642.9 點作收，成交值 1119.83 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢也開高走低，早盤一度越過月線及季線，但是仍不敵集中市場走跌壓力，終場下跌 1.1 點，以 146.69 點作收，成交值 306.58 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重是玻陶類股，跌幅達 2.9%，光電、造紙也跌逾 2%，鋼鐵、化學、航運、電子通路、食品、橡膠、電器電纜也跌逾 1%，金融、水泥、油電燃氣、其他電子、建材營造、紡纖、化學生醫、貿易百貨、汽車、電機機械、通信網路、其他類、電腦設備、觀光、塑膠、電子零組件等也均收黑。

至於抗跌類股則僅有資訊服務、半導體、生醫等。

台股早盤由台積電扮演穩盤重心，股價越過 10 日線後又往 5 日線挺進，但尾盤無力向上。鴻海子公司 FII 雖然最快有機會在 A 股掛牌上市，但是母公司今日股價無法同步沾光，僅在平盤上下震盪；股王大立光則受到蘋果 iPhone 新機可能不會採用雙鏡頭傳言衝擊，加上今日將公布 2 月營收，市場普遍看淡表現，壓抑股價開低震盪走低，再度跌破 5 日線、10 日線及月線等短期均線。

大立光走跌也同步拖累二線光學股，包括玉晶光、今國光、揚明光、先進光、華晶科、光燿科、新鉅科、佳能、佳凌等跌幅也都超過 2%。

金融股也見賣壓湧現，金控雙雄國泰金及富邦金跌逾 1%，新光金、合庫金、兆豐金、永豐金、玉山金、中信金、國票金、台新金、華南金等股價也均收黑。

顯卡及被動元件則是資金避風港，其中顯卡股王撼訊在接近收盤前相當強勢，一度亮燈漲停，不過尾盤最後快速拉回平盤，其他顯卡股仍抗跌，映泰拉出第 2 根漲停，技嘉、精英、承啟、華擎也均收紅。

被動元件則由國巨繼續帶頭上攻，在日廠跟進漲價下，轉單效應可望發酵，國巨上漲逾 3%，續守穩所有均線，電阻廠光頡亮燈漲停，大毅、九豪、智寶、禾伸堂、華新科、凱美、立敦等也漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，因為美國貿易戰影響，在美股難有表現下，亞股也同樣走弱，成為台股外界主要的壓力來源，不過所幸大盤呈現價跌量縮，顯示市場信心並沒有因此遭到太大的衝擊，整體來看，外資在美股不穩之際，要出現明顯轉買的機率不高，加上月線也向下彎曲，預料指數將在季線及年線之間盤整打底。