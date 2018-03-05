【華冠投顧】武傑電台: 台股反彈結束了嗎?!

◆ 券單

在美國科技股強彈下，台股早盤上漲 + 29 點開出，加權指數一度挑戰季線關卡；可是追價力道偏弱，尾盤在三大法人合計賣超 - 125 億下，終場下跌 - 55 點作收，收在 10642 點，成交量 1122 億。

台股今天在金融股拖累下，指數開高走低，無法跟上美股止穩走勢。不過，以今天盤勢的表現來看；對於本周『驚驚漲』看法不變。先前我們規劃… 尊重『月線反壓』，指數『先蹲後跳』；所以在多頭拉回的格局裡，『券單』是盤勢的重點。因此上星期五在台股重挫下，『券單』不增反減；顯示黑手養空並不順利，所以今天拉回也是『必要之惡』。只要今晚『券單』順利增加，指數依舊還是會走『驚驚漲』的格局。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，也彈了大約 7 百多點，但近期美股也陸續拉回，台股也從此波高點修正下來約 300 點，但武傑看法依舊不變，而今天台股開盤上漲 29 點，盤中最大漲幅來到 58 點，但隨後翻黑，最終收跌 55 點，收在 10642 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，認為先蹲後跳後，個股表現，有加入武傑 LINE@家族的朋友都不用擔心，武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌 4.39% 收在 3700 元， 2317 鴻海小跌收在 87 元，權值王 2330 台積電則是小漲收在 241.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 3228 金麗科、1526 日馳、2465 麗臺、3624 光頡、5201 凱衛、2399 映泰… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 1439 中和、2038 海光、3645 達邁、2439 美律、4414 如興、1815 富喬、3441 聯一光、6182 合晶… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估