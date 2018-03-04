〈名師解盤〉美啟貿易戰台股3月上半月先抗壓 下半月電子拚反攻

台股上周受到 MSCI 權重微幅調降以及美股因為川普再啟貿易戰走跌拖累，金狗年新春行情受挫，單周下跌 96 點，K 線也翻黑。展望本周，法人指出，雖然有美國貿易戰問題，讓金融及傳產族群氣勢轉弱，多少也會影響了台股走勢，只要 3 月上半月指數順利縮腳，在費城半導體已率先回穩狀況下，電子股下半月有機會重新主導盤勢反攻。

分析師林隆炫表示，台股在農曆年前大跌之後，年後最高反彈到 10937 點，反彈幅度超過 0.618，根據波浪理論，是屬於強勢反彈，因此就算拉回，指數理論上也不會跌破前低，也就是 10189 點，同時從技術線型來看，10937 點也高過前波次高點 10882 點，所以現在的台股技術線型不是 M 頭的右肩，是比較不用擔心的地方。

林隆炫表示，如果以波浪理論來算，台股近期就算拉回，應該也頂多回測到 10474 點，仍是高於年線，同時也還在台股從 7203 點以來的上升趨勢線之上，因此現在是縮腳階段。

分析師陳龍表示，外資上周賣超台股，主要是因為美股走跌，被動型基金有出脫持股的壓力，因此賣超台股，不過要注意的是，理論上升息有利於金融股，但是美國聯準會主席鮑爾的鷹派態度略有軟化，因此美國今年升息次數可能不會如預期的多，也讓外資對於金融股的態度由之前的偏多，轉為相對保守。

另外要注意的是，外資台指期多單變化，陳龍表示，外資上週多單不減反增，這是因為台股上周有幾天都是開低後拉高，外資在開低的狀況下，本來就沒有機會出脫，因此後續的觀察重點，就是台股在美股沒有太大變化的狀況下，指數突然開平殺低，而外資單日台指期多單減少超過 5000 口以上，就是擔心盤勢轉空。至於新台幣匯率部分，因為外資在上週五大賣，如果下周二新台幣只要沒有出現超過 1 角以上的貶勢，那就不用太擔心。

如果投資人仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指永豐 77 購 03(072448-TW)、臺股指兆豐 78 購 01(072147-TW)、臺股指群益 78 購 03(072183-TW) 等。