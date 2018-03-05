台股盤中—開高後不敵反壓回檔 再跌破半年線

台股今 (5) 日早盤在台積電與台塑四寶等權值股走揚帶動下，股價開高走高一度收復季線，不過衝高引發獲利了結賣壓，盤中迅速回檔，指數紅翻黑並持續下挫，再跌破半年線，是否進入空方架構仍有待觀察，預估成交量約達 1170 億元。

台股指數今日以上漲 29.28 點、以 10727.45 點開出，盤中最低來到 10643.74 點，最高為 10756.37 點；櫃買市場今日以 147.93 點開出，盤中最低 147.59 點、最高 148.73 點。

蘋概三雄中台積電今日扮演撐盤角色，是蘋概三雄中表現相對強勢個股，盤中漲幅約 1%；鴻海則在平盤附近震盪，小跌約 0.6%；股王大立光表現也疲弱，盤中下挫逾 4%，雙雙失守月線與季線。

比特幣挖礦概念股仍為今日盤中表現相對強勁，包括青雲、映泰、麗臺與撼訊等都強攻漲停，智原也在與挖礦晶片商機題材帶動，加上財報表現佳等利多帶動下，勁揚揚逾 7%，世芯 - KY 走勢也強勁，站上所有短天期均線。

智原相關權證。資料來源：鉅亨網整理

受美國總統川普將對進口鋼品採 25% 關稅利空影響，鋼鐵類股走勢相對疲弱，中鋼開低走低，盤中跌幅逾 1.5%，中鴻也下挫逾 7%，新光鋼與盛餘等皆有超過 3% 跌幅，不過大成鋼受惠外資買盤進駐，股價大漲逾 3%，法人認為，若大成鋼尾盤翻黑，鋼鐵股可能再度下挫。

以族群來看，除電子零組件、半導體與生醫族群維持紅盤外，其餘指數均下挫，表現最弱勢為玻璃與光電類股，下跌逾 2%，鋼鐵族群也下挫逾 1.9%；櫃買市場則是電通與生醫族群最為強勢、上漲約 0.7%，表現最弱勢則為資服與半導體族群，下挫逾 1%。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，目前電子族群可留意無線充電、被動元件與顯卡等概念股，原物料中的鋼鐵族群賣壓可能持續出籠；從技術面來看，以亞洲股市今日均下挫，指數可能守不住半年線，下檔支撐看新春開紅盤的 10400 點跳空缺口，可能回測年線，架構是否屬空方仍待觀察。