全國自殺防治中心計畫主持人 李明濱 關懷情緒，預防悲劇上演

採訪／楊育浩 文／吳佩琪 攝影／許文星

翻開李明濱醫師的簡介，包括了精神科醫師及教授、台灣自殺防治學會理事長、台灣失智協會名譽理事長、台北市醫師公會顧問等，各種職稱洋洋灑灑，讓人目不暇給。不過，即使擁有多元的身分及經歷，他最喜歡的還是原本的精神科醫師工作……

僅管身兼數職，李明濱還是喜歡醫師這角色，即使從台大醫學院退休已 1 年，他仍喜歡精神科醫師的工作，依舊在醫院有門診。他說：「有病人才有醫師」，醫師應以病人為核心來思考問題。

2013 年，李明濱榮獲特殊醫療貢獻獎，行醫超過 30 年，他始終認為：「醫的是人，不是疾病本身」。心身醫學最重要的是以病人為重心，因此每次看診時，他一定讓病人好好講述問題，而自己則是保持聆聽的態度。他認為醫師的心態應該保持「中性」，不批判病患或跟他們爭辯。雖然看診時間可能只有短短的 3 分鐘，但病患可以把自己的痛苦及問題說出來，藉此抒發情緒，醫師也可以根據這些內容進行分析，判斷病症與思考如何治療。

以人文關懷為基礎

醫人勝過醫病

他認為，安靜的聆聽可以讓病患感覺受尊重、覺得被了解，即使是一個關懷的眼神或動作，都會改變他們的心情，而這也會刺激腦內啡分泌，長期下來情緒也會變得較穩定。如果醫師以病人為中心，除了病人主訴的身體症狀，若能多追問一句：「還有哪裡不舒服？」、「從什麼時候開始的？」，以全人照護的理念出發，才能找到問題癥結，否則只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，很多症狀都可能被忽略。

人文關懷、專業創新以及品質安全，是李明濱最常掛在嘴上的「醫療三大核心價值」。不管是看病或教學，他始終強調對待病患要以人文關懷為基礎，一定要重視「人」、關懷「人」；除了關懷之外，醫師要透過繼續教育及自我終身學習，來提升專業創新的能力；有了前二項之後，能創造良好、安全的醫療品質，才有助於醫師及病患溝通。

以人為中心，不只適用於醫病關係，只要有團體、團隊的地方，都能發揮作用，例如醫師公會、健保局的預算計劃或學術團體等。他以自身經驗為例，在團體會議時，有些成員會因為發言時間太短或意見不受重視而感到挫折，有時甚至意見不合而大打出手，但在他擔任主席時，一定仔細聆聽所有人的發言，就算時間到了，也會詢問：「還有沒有其它新的意見？」，對方感覺被重視，就不會怒氣沖沖，甚至發生擦槍走火的情況。

提出 CPR 理念

強調共榮共享

李明濱熱心又善於溝通，曾獲選中華民國醫師公會全國聯合會理事長。全聯會總共有四萬多名成員，是個複雜又具影響力的組織，除了醫師有不同科別及資歷之外，醫院也有層級之分，要把不同領域的同業結合在一起並非易事。

為了凝聚向心力，他提出簡單扼要的「CPR」的理念：Collaboration（競合）、Proactive（創新）、Reach out（往外延伸）。Collaboration 是指不管內科、外科或精神科等，每個醫師都有自己的角色定位，但團隊間應互相尊重、分工合作；Proactive 代表創造契機，不同人才交流才能激盪出火花；Reach out 則是結合外部的資源，發揮共存共榮的作用，如此資源才能源源不絕。

譬如，在他任內透過醫師公會、建築師公會、律師公會、會計師公會四師聯誼，打破隔閡，討論如何資源共享，共推自殺防治活動。

醫師要有同理心

珍惜病患的人生故事

精神科醫師每天面對的都是心情抑鬱的病患，很多人好奇，他們如何調適心情？李明濱說當住院醫師時，心情難免受到影響，但擔任主治醫師後，逐漸體會到應以病患為中心，即使聽到他們抱怨：「你開的藥都沒效！」，也懂得以同理心去釐清病患講這句話的本意，追問：「不舒服的症狀跟原來一樣嗎？完全沒效？還是比之前好一些呢？」，病患可能回答：「差不多好六成，但還有四成不舒服」。此時，他會耐心分析讓他們感覺痛苦的原因是什麼？是生活壓力或是病程自然變化？以病人為中心，才能幫助他們找出真正病因。

李明濱在台大看診時，常有病患五點就起床，從南部搭第一班高鐵北上，到院後等到十一、二點，看診幾分鐘後又啟程返家。他表示，當病患大費周章的來找你看病，代表他帶著自己人生最困難的問題來找你，這是多大的寶藏！他也格外珍惜這些真實的人生故事。

醫師有同理心，才能跟病患產生共鳴，但並非人人都能做到。當然，難免會遇到「困難病人」，此時他會當成是挑戰，期待自己的治療能有所幫助，或對他們人生造成正面影響，這好像埋下一顆種子，期待它發芽、開花，好奇會結出什麼果實。因此，他常說自己好像也參與了病患的人生故事，跟著一起當編劇跟導演，期待劇情往好的走向發展，這比看電影有意思多了。

投入自殺防治

找出自殺的高危險族群

在台灣，自殺曾多年名列國人十大死因之一，因此李明濱也投入相當多心力在自殺防治學會上。他表示，選擇輕生的人通常認為自己跟這個世界已沒有任何關聯，因此才會走向絕路。多關懷情緒抑鬱或曾有自殺企圖的人，提供適時的援助是防止悲劇發生的最好方式。

目前只有少數國家成立全國性自殺防治中心，而台灣已經做到在醫院、警消等單位，將自殺未遂的個案通報到衛福部窗口後，24 小時內就有專業人員去關懷他們，這非常難得。目前自殺防治中心已成立 13 年，從前 5 年的資料顯示，有被關懷的個案未來再自殺率明顯下降 30％以上。

李明濱認為藉由「心情溫度計」的篩選表，找出自殺的高危險族群，也是讓自殺率下降的原因之一。不過可惜的是，自殺防治中心一路走來仍困難重重，尤其牽涉到政府採購案計劃進度，以及審核過程太過冗長等，讓預算延遲通過或逐年打折。

退休生活要自主

事先就要有規劃

李明濱剛從台大醫院退休滿 1 年，他認為最理想的退休生活是要能「自主」。以前因為要遵從上級單位或主管的指示，常有身不由己的情況，現在可以自主安排生活，除非有緊急或重要狀況，否則他一定把上午的時間留給自己。

從職務上退休，只是人生的轉捩點，是一個換跑道的過程。他建議，不能退休了才開始準備，事先就要暖身。退休必須擁有五個裝備：充足睡眠、規律運動、均衡營養、勤練放鬆的方法、完滿的休閒生活。其中，紓壓是他認為特別重要的，而他自己則是藉由腹式呼吸法，以呼吸來訓練平衡大腦及自律神經功能，達到放鬆的效果。

BOX

給退休族的建議

退休後想要保持愉悅的心境，李明濱以正向心理學大師謝利格曼（Seligman）所提的幸福模式為例，提供５大心法：

正向情緒（positive emotions）：多想開心的事、積極樂觀、來刺激腦快樂荷爾蒙如腦啡分泌，產生幸福快樂的感覺，這如同小額存款一般，一點一滴累積，幸福指數就會上升。 專注投入（Engagement）：即使退休也要讓自己有專注投入的活動，例如帶孫子、做家務、掃地、參加音樂會。 維持關係（Relation）：退休後最怕變成孤單老人，因此要跟同事、朋友維持良好的互動，如果一直賴在家看電視，腦細胞會萎縮，大腦也會退化。 做有意義的事（Meaning）：像他是參加自殺防治學會，可以挽救一個人，甚至是一個家庭。 成就感（Achievement）：完成有意義的事情，就會有滿足及成就感。

這５大原則看起來複雜，其實做起來一點都不難，他提供一個小祕訣，就是洗碗。他說，不要小看洗碗，幫忙做家事可以讓自己及家人開心，也能讓精神專注，而過程中可以跟家人互動，改善關係，這當然是一件有意義、有成就感的事！

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

更多精彩內容請至 《大家健康》