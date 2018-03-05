若元錠、表飛鳴、愛表斯 熱門整腸保健品大比拚

諮詢／謝宜靜（輔仁大學附設醫院藥師）

採訪整理／曲潔君

有腸胃困擾的人，肯定對 WAKAMOTO、表飛鳴和愛表斯不陌生，到底這些整腸藥物差在哪？是否真能幫助排便？網路謠傳吃綠藻錠有助排便，真是如此嗎？專家提醒，整腸藥物不是功能多就好，適合自己最重要！

這幾年赴日自助旅行的遊客越來越多，網路上也有很多人分享日本藥妝店必買清單、日本藥妝懶人包，其中，又以整腸保健品最熱門。究竟日本整腸藥是保健品，還是藥品？成分有什麼差別？對腸道健康有什麼影響？可以天天服用嗎？為此，特地專訪輔仁大學附設醫院藥師謝宜靜，來替讀者解答。

基本上，臺灣民眾最常買的日本整腸藥物有幾種，包含 WAKAMOTO 若元胃腸錠（又分為白色包裝和棕色包裝）、表飛鳴、愛表斯，雖然都屬於整腸保健品，但因成分不同，功效也略有差異，總體而言，可以簡單分成三類。

謝宜靜藥師說明，「WAKAMOTO 若元整腸錠（白色包裝）」和「欣表飛鳴錠」富含益生菌，主打整腸效果，可以幫助重建胃腸道菌叢，改善腹瀉、便祕等問題；「愛表斯錠」含豐富啤酒酵母，主打營養補充的功能；至於 WAKAMOTO 若元胃腸錠（棕色包裝）同時綜合有「幫助消化」、「整腸」、「營養補充」三種功能。

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

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