楊志良、葉金川、譚艾珍、陳焜耀 與您分享《幸福樂齡》！

文／ 大家健康雜誌編輯部

你有想過老年生活會是什麼樣子嗎？以往提到「老」，大家第一個閃過腦海的就是白髮蒼蒼的老人，病懨懨的躺在病床上，進食、如廁都得靠旁人協助。不過，根據統計，臺灣 65 歲以上的長者，只有 16％的人是需要被長照的，剩下 84％的人都能活動自如，即便到了 80 歲以上，也有五成的人能夠自理生活。

為了協助長者創造屬於自己的幸福樂齡，董氏基金會《大家健康》雜誌特別找來 12 個在各自領域中都相當成功的代表人物，將他們的故事整理成《幸福樂齡：高年級的人生課》，希望能讓更多人「懂老」、「防老」，規劃老後人生。並與寶佳公益慈善基金會合作，於 1 月 26 日假台北光點舉辦新書分享座談會，邀請楊志良、葉金川、譚艾珍、陳焜耀等四位書中人物，一起分享他們的第二人生。

退休族最想做的兩件事

再就業 V.S 再就學

前衛生署長、同時也是台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長的楊志良指出，臺灣 65 歲以上、未滿 75 歲的長者中，有 92％的人可以自理生活。不僅如此，過去大家都會覺得退休後，就該享受生活，四處旅行、把以前想去卻沒辦法去的地方走一遍，但一項高發會最新的調查卻顯示，55～65 歲的準退休族最想做的第一件事情卻是「再就業」，其次則是「再就學」，顛覆大家的印象。

楊志良解釋，不少退休族認為與其待在家裡，不如外出工作，就算薪水少一點、時間短一點也沒關係，這是因為「可以繼續工作，代表自己是很有能力的。」是一種對自我價值的肯定。他也以自己在亞州大學任教、最年長的學生為例，「我有一個博士班的學生，今年 83 歲，他 50 歲的時候拿到碩士，經過 33 年，他再就學，希望自己可以在四年內得到博士學位。」以此勉勵大家，「活到老，學到老」一點都不難，只要有心，人人都可以做得到。

計畫騎單車遊北美邊境

逼自己訓練體力、找事做

另一位前衛生署長，現任慈濟大學公共衛生學系榮譽教授葉金川也鼓勵大家寫下夢想清單！他說，自己 60 歲的夢想是攀登百岳，現在即將邁入 70 歲了，他對自己的期許則是從墨西哥邊境騎腳踏車北上，騎到加拿大，總長 3600 公里。「這樣的安排有一個好處是，為了達到這個夢想，我必須從現在就開始著手計畫、練習騎腳踏車，訓練體力、安排路線。」

「我現在已經和我的孫子約定好，等我 75 歲，他大概 12 歲，我們全家大小要一起再爬一次玉山。」葉金川難得感慨的說，自從在 2014 年年底，發現自己得到和李開復同一種癌症──淋巴癌後，他更有所感，過去總是以事業為重，罹癌後，他開始改變生活步調，將「圓夢」放在人生首位。

幸運的是他發現的時候，是淋巴癌第二期，在完成兩邊眼睛開刀、電療和標靶治療後，已經痊癒。現在他寫了一張夢想清單，裡面有 99 項夢想，夢想有大有小，不時還會更新。他認為，老了更要有夢想，鼓勵 65 歲以上的長者或退休族要逐夢，想到就做，不要猶豫，這樣人生才沒有缺憾！

如果過了 65 歲，他建議能夠工作就繼續工作，但不要為了錢而工作，而是要能樂在其中，讓自己滿足、得到成就感而工作。他灑脫地看待老後人生，要享受生活、享受工作，把握每一個當下，把生命中的每一天過得精采。

學會抽離情緒

面對失智親屬更坦然

不過，人生總是充滿許多無奈！並非想做什麼就能做什麼。許多 60、70 歲的年輕銀髮族，雖然沒有工作包袱，但卻在家裡扮演夾心餅乾的腳色，下面有小孩、或是孫子女要顧，上面父母可能也已經 80、90 歲了，也許身體沒那麼硬朗，需要人花時間多陪伴，當面對雙親失智、生病，不認得自己時，很多人都會手足無措，此時到底該怎麼辦？

對此，曾兩度照顧失智症家屬以及罹患憂鬱症女兒的資深藝人譚艾珍鼓勵大家，「照顧者要先懂得抽離腳色。」只要把自己抽離子女的腳色，以一個鄰居或朋友的角度，和生病的父母溝通，就不會那麼難過，不會一直深陷在「父母不認得自己」的悲痛情緒中。當然，要做到情緒抽離並不是那麼容易，所以她也鼓勵大家常保赤子之心，學習新事物，像她最近就迷上蓋袖珍娃娃屋，而且走童話風，每一面牆都刷上不同顏色，希望能打造一棟像是電影《天外奇蹟》那樣的房子。

對譚艾珍來說，要一整個下午坐在那邊蓋房子，是很有趣的一件事！一點都不無聊！很多人聽到她在蓋袖珍屋都會覺得「有老花眼的人，怎麼有辦法蓋！」但大家都忘了，蓋袖珍屋除了視力，更重要的是要有耐心和毅力。只要找到自己喜歡、適合自己的紓壓方式，就能讓自己在煩惱的時候，找到一個快速抽離情緒的方法。

跑超馬、游泳、重訓

退休後，別讓身體閒置！

當然，想要幸福樂齡，最重要的就是得先擁有健康的身體！做為全臺唯一一個三進三出撒哈拉沙漠、最年長的超級馬拉松參賽者，合隆毛廠總裁陳坤耀是臺灣繼林義傑之後，第二個完成四大極地馬拉松賽事的臺灣人。今年已 64 歲的他完全看不出歲月痕跡，他笑說，自己無法一直坐在家裡看電視，「就是靜不下來，所以會盡量把生活填滿。」

陳焜耀深知「有健康的體力，才能談生活品質」，因此除了繼續遠赴國外，參加極地超馬賽事以外，他也會督促自己盡量每天上健身房報到，跑步、游泳、重訓。熱愛冒險的他還參加重機車隊，安排許多國內外的重機小旅行，造訪許多以前未曾前往的城市，也欣賞許多美景。2017 年他還騎著哈雷橫跨美國，縱情奔馳在極富傳奇的 66 號公路上，從芝加哥一路騎到洛杉磯，全程約四千公里，一圓「重機夢」。

他也鼓勵上了年紀的人，不要停下腳步，要積極安排能接觸外界的活動，如果真的不知道要做什麼，去公園快走也好，總之，讓自己繼續保持活力，持續動一陣子，你就會驚訝地發現，身體已經在無意間變得更強壯了！

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

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