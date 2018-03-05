美元弱、台股開漲新台幣早盤續升觸29.25

由於美元走弱，日圓兌美元已來到 105 價位，加上台股也開漲，新台幣兌美元今（5）日早盤也續升，一度觸 29.25 元、升值 4 分。

美股上周五 2 日開低走高，終場多數上漲，其中標準普爾 500 指數上漲 13.58 點，收在 2691.25 點；那斯達克指數上漲 77.306 點，收在 7257.867 點；道瓊工業指數終場下跌 70.92 點，收在 24538.06 點。台股今日開盤也上漲 29.28 點，加權股價指數以 10727.45 點開出，目前上漲 30 餘點。

國際匯市部分，美元走弱，日圓兌美元逾兩年新高，今日早盤一度來到 105.39 價位，而韓元也升值一度觸 1075.3 韓元兌 1 美元，目前在 1079.1 韓元兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價來到 6.3431 元，較前一交易日貶值 97 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在美元走弱及台股開紅下，新台幣兌美元今日早盤以 29.289 元、升值 0.1 分開出後，隨後進一步觸 29.25 元、升值 4 分，目前在 29.26 元震盪。

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