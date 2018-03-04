〈觀察〉亞太洗錢防制評鑑逼近 金融業繃緊神經 紛砸重本拚過關

國際洗錢防制組織 APG 將於今 (2018) 年下半年來台評鑑，時程上，4 月份我國需先向 APG 提交國家法令遵循書面報告，其中包括公部分和私部門防制洗錢運作成果。若沒通過 APG 評鑑，除了國家面子問題，金融業等將直接面臨國際市場業務限制的命運，因此，金融業繃緊神經，除了大舉徵法遵相關人員，內部法遵風控更是動作頻頻。

從兆豐紐約分行因洗錢防制及內控疏失，遭美國紐約州金融署裁罰美金 1.8 億元後，洗錢防制法再度修訂並於 2017 年 6 月 28 日正式施行，先前未被真正重視的洗錢防制，便成為金融業必下的重本。

因應洗錢防制工作，金管會要求資產逾 1 兆元的大型銀行，必須將法遵與法務部門切割分立作業，並須設專責資安單位，各大公股行庫也已啟動相關作業，今年徵才持續擴增法遵與法務人員，而海外分行法遵成本相對高，當地遴選增員人力成本上只增不減。

觀察各銀行反洗錢因應措施上，兆豐銀遭美裁罰後，積極進行各項改善計畫，宣導全員法遵文化，同時加強員工訓練，目前投入的成本，已超過新台幣 10 億元；此外，也持續擴增法遵及洗錢防制人力，並建置洗錢防制資訊系統，過去一年多已增加相關人員多達 170 多人，今年仍會持續增加。

曾被點名洗錢防制規範被美盯上的華南銀，今年來也積極舉辦海外法遵主管講座，除了加強資料蒐集與準備、人員訓練，並舉辦座談會；而第一銀行則砸重金祭出獎勵措施，由法遵長江賢馨副總經理、法令遵循處吳芬媖處長等資深主管率隊報考國際反洗錢師（CAMS）證照，估計相關補助及獎金共投入逾 2200 萬元。

銀行業務上，臺銀、土銀、一銀與華南銀今年元旦起，也取消兩岸中文匯款服務，民眾想要匯款到大陸，必須填寫正確的漢語拼音，由於銀行擔憂的音譯錯誤，恐造成受款人與反洗錢黑名單重疊，銀行怕為此惹禍上身，因此部分公股行庫砍掉此風險業務，防堵任何可能在評鑑上出差錯的機會。

至於國營銀行部分，玉山是少數大膽搶先擁抱新科技的銀行，今年 2 月宣布設立了臺灣第一個金控科技長的同時，也強調內部設下三道防線，包括第一道防線自行查核、第二道防線法令遵循與風險管理及第三道防線內部稽核。

玉山金控總經理黃男州表示，因應現階段反洗錢越趨嚴格的國際趨勢，必須完善洗錢防制的黑名單掃描系統、交易監控系統、購置各種國際黑名單資料庫等，更需增加大量有經驗的洗錢防制專才，針對可疑交易專業篩檢與申報。

其實，提到為了因應亞太洗錢防制評鑑，金融業動作頻頻的現象，一位企業的風控長表示，台灣人過去法律遵循的觀念太過薄弱，若過去台灣就有一定的法遵意識，慢慢建置相關的系統以及員工訓練，培養風險控管以及法律遵循的習慣，就不用像近兩年如趕鴨子上架般，急推多項為了因應洗錢防制的措施，且砍掉相關高風險的業務。

亞太防制洗錢組織評鑑團將於下半年來台，進行為期兩周的現地評鑑訪談，而評鑑團來台進行實地評鑑訪談後，會發布初評報告，在 2019 年 3 月，還會舉行一次面對面會議，屆時，我國可以就初評報告結果，提出新證據爭取更好分數，而評鑑最終結果，將於 2019 年 7 月的 APG 第 22 屆會員大會正式發布，而主管機關和金融相關業者的努力，能不能有成果，到時答案就會揭曉。