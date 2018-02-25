〈名師解盤〉金狗旺旺傳產金融接棒上 慎防美公債殖利率又來亂

台股金狗年開盤首周在美股回穩激勵下，單周大漲 373 點，也順利填補封關前的大黑 K 棒。展望本周，法人指出，儘管電子權值股仍是主導盤勢的重點，但是原物料股漲價題材蠢蠢欲動，預料相關的通膨概念股將是短期台股攻堅指標，不過要小心美國 10 年期公債利率是否突破 3% 大關，所引發的市場震盪。

分析師林隆炫表示，台股之前因為美股大跌，指數也一度跌破年線，不過因為從 7203 點及 7627 點以來的原始上升趨勢線，因此出現反彈，不過反彈強勢與否要看反彈幅度，強勢反彈幅度至少要有 0.618，台股從 11270 點跌到 10189 點，如果能夠反彈到 10857 點或是更高，就可以算是強勢反彈，換言之，如果指數能夠回補 2 月 6 日的跳空缺口，那麼就算指數再拉回整體，也不會低於 10189 點。

分析師陳龍指出，電子三雄台積電、大立光及鴻海，向來是台股投資人最愛的主流股票，不過接下來，這些股票將會退為比較次要的股票，因為蘋果的消息已有消退跡象，而且這些股票也很難是買了就馬上大賺，尤其是電子股的指標，鴻海不漲，電子股就沒有上漲的感覺，而且鴻海的股息不差，因此反倒有逐漸轉為定存股的概念。

陳龍表示，至於金融股則是受惠於未來利率可望朝調漲趨勢發展，此外，現金殖利率也不錯的族群，將是法人的認同度較高的指標。

分析師許博傑指出，美國總統川普宣布了基礎建設計畫，因此鋼鐵股將是主要受惠族群，例如鎳價大漲，包括通膨概念，原物料相關的族群，如果能夠續強，則有利於資金輪動續攻。至於上周突然出現急殺的世紀鋼，因為突破前高，引發解套賣壓湧現，如果短線跌破月線，恐怕就將中止多方格局。

如果投資人仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指永豐 77 購 03(072448-TW)、臺股指兆豐 78 購 02(072148-TW)、臺股指元富 77 購 02(072401-TW)。