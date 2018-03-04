佛珠添智慧結合app可自動迴向、社群互動

數位穿戴運用再下一城，連佛珠都被智慧化。一款全新的智慧佛珠 Leap Beads 預計 3 月中上市，除具有靜坐念佛功能，還可設定念誦類型、環境音以及迴向對象，並同時具備運動手環記錄健走步數、睡眠狀況等功能，可望成為佛教徒的夯品，「結緣價」定為 3,888 元。

宏碁公開結合人文與科技創新的 2018 全新代表作智慧佛珠 Leap Beads ，引發廣泛討論。宏碁強調，產品設計源自生活修身、修心概念，佛珠採用珍貴的清香崖柏陳料製作、呈現光潤紋理、散發薄荷木香，以 1 顆電子主珠搭配 13 顆子珠串成，內建獨家設計的生活修行 APP ，可掌握習課、靜坐進度及分享添福，並透過社群功能與朋友互動，設定共同目標。

宏碁表示，智慧佛珠除有靜坐念佛功能，還可設定時間及環境音、念誦類型、內容、達成方式甚至迴向對象，每次啟用智慧佛珠皆能點亮於主珠的蓮花圖飾，彷若點燃希望、啟動善的開始。同時， Leap Beads 也具有智慧手環的功能，可記錄健走步數、消化熱量、總里程數以及睡眠狀況。這也是宏碁打造祈福筆電後，再度推出全新跨界創新作品。

目前智慧佛珠預計 3 月中上市，「結緣價」 3,888 元，初期將透過宏碁旗艦店、專售店體驗銷售，並提供客製化服務。

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