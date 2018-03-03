軍人年改引衝突政院強調與現退役軍人積極溝通

反軍人年改團體在日前於立法院外衝撞抗議，退役上校繆德生在攀牆時不慎重摔地面重傷昏迷。國民黨立委２日質疑政府推動軍人年改，未與退除役官兵團體進行溝通。行政院年金改革辦公室 2 日澄清，在軍人年改政策研議過程中，年改會積極與現役與退役軍人溝通，相關部會也持續辦理巡迴座談。

年金改革辦公室 2 日傍晚發布新聞稿表示，國家年金改革委員會在軍人年改政策研議過程中，積極與現、退役人員溝通，也於年改會官網上即時澄清相關資訊。為擴大說明宣導、諮詢各方意見，國防部與退輔會分別針對現、退役人員，持續辦理巡迴座談。



新聞稿表示，在與現役軍人溝通方面，國防部自 106 年 11 月 14 日至 12 月 8 日辦理北、中、南、東部，以及金門、馬祖、澎湖地區 7 場座談會，共有 3,220 名各階志願役官兵代表人與會；另外，各軍種司令部對所屬單位辦理說明會宣導，計有 13 萬 4,527 人參與。

針對退役軍人，退輔會自 105 年 6 月 8 日至 106 年 11 月 30 日於 19 縣市辦理 38 場座談會，與 2,753 名退役軍人、 415 名社團代表溝通，各榮民服務處也辦理 534 場分區座談，計有 1 萬 7,309 人參加。105 年 8 月 22 日至 11 月 22 日，以及 106 年 7 月 7 日至 11 月 24 日，退輔會主任委員拜訪各軍種退役上、中、少將及各階校級、士官級代表計 3,948 人，也拜訪 50 個全國性退役軍人社團。



年改辦公室表示，身兼國家年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億去年接見八百壯士代表，承諾年改版本送至行政院之前，會請國防部、退輔會再與退除役官兵團體溝通。106 年 11 月 14 日國防部公布軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會與退役人員再進行地毯式溝通，共有 13 萬 4,634 人次參與。年改辦公室表示「已善盡多方對話與資訊公開的責任」。



除了面對面溝通之外，國防部及退輔會也設置網頁專區，提供改革說明、試算與意見徵詢，以持續擴大溝通、宣導。針對網路流傳的不實資訊，年金改革辦公室也即時透過記者會或製作簡單易懂的文宣、新聞稿加以澄清，相關訊息都放置總統府國家年金改革委員會官網，以利民眾隨時查詢正確資訊。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』