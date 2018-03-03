桃機免稅店案3／開國際標洋人經營比較厲害？

瑞士的 Dufry 是全球最大免稅店業者，與國際排名第二與第三的韓國樂天、法商 DFS，都對桃機免稅店招標案蠢蠢欲動。據了解，這些司不只態度積極，甚至找上國內航空公司等集團聯手搶標，然而，國際免稅業者在經營上真的比較厲害？有比較適合台灣嗎？

事實上，免稅店獲利來源以銷售香水、精品為主，無論 Dufry、樂天或 DFS，國際型業者夾著採購優勢，規模愈大者毛利愈高。根據媒體引用的資料，Dufry 毛利率超過 60%，與全球排名第 5 的韓國新羅免稅店 44% 相比，優勢相當明顯。

而桃機免稅店在 1985 年後，由多禮公司代理的 DFS 取得 12 年營運權，也就是被外商長期壟斷，直到 1997 年才由昇恆昌取得合約，結束外商獨占的歷史。

業者透露，雖然外資擁有採購成本優勢，但不少人也希望官方該思考本土商與外商的經營差異性，在開國際標的同時，必需考慮國內整體發展。

去年 10 月標案說明會時，就有桃園里長與在地業者到場呼籲，官方應該重視業者「深耕台灣、回饋本地」的可能性。有人認為，如果免稅店由外商經營，國際業者可能大量採用派遣或約聘工，對當地居民而言較沒有保障。甚至有里長直言外商只是來賺錢，不可能對台灣有長期投資與回饋。

當時，中華科技大學航空學院航空服務管理系教授李彌也建議，台灣機場在開放給外商投標時，政府是否也應考慮這些業者的所在國家，有沒有平等地開放給台灣業者投標？

雖然桃機表示，合約將規定免稅商需聘用正職員工達八成，且有六成是在地人，但這個比例並沒能讓當地人滿意，畢竟如果由本土業者得標，無論是在地員工或正職比例都可能更高。

桃園市長鄭文燦也提到，免稅店除了販賣精品外，目前還有許多台灣在地文化產品、農特產品跟伴手禮，他也希望未來得標業者能多僱用在地員工，而且達到在地化、長期化，對國人工作權也較有保障。

此外，免稅店對世界情勢敏感度高，一但發生戰爭、疫情、天災、經濟動盪，都可能影響經營，如果不是由體質穩健、願意肩負社會責任、且同意長期照顧員工的企業來經營，對台灣並非好事。

過去，就曾有其他國家機場免稅店業者在遭遇重大國際事件時，解約棄標求停損，這種狀況雖然並不一定發生在外商身上，但本土業者為維持企業在國內的商譽，通常較願意肩負風險與社會責任。

以目前經營國內免稅店的昇恆昌為列，目前已拿下全台 10 個免稅據點，資本額達 56 億元，員工數有 7000 人，之前經營桃機免稅店時，曾自掏腰包美化機場環境，更投資 17 億打造 21 間機場主題候機室加碼回饋。

據了解，昇恆昌願意投資其他各地機場免稅店，並非完全為了獲利，而是企圖將台灣每座國際機場打造成面對國際觀光客的門面。這些年來，也曾與金馬獎合作打造電影候機室、郵政與薩克斯風主題候機室，都為了凸顯本土意像。這類作法恐怕很難為外資業者認同。

綜觀全球各大國際機場，業者提供完善服務其實只是基本需求，各國政府無不要求機場要將在地文化與特色推廣給旅客，做為國家觀光的最佳武器。以印尼雅加達機場為例，近期就將免稅店經營權從外商手中取回，轉給當地業者，不少國際免稅店業者，也因為各國政府的本土化或保護政策而發展受阻。

在桃園人與相關業者盼能「根留台灣」之下，交通部該如何製定遊戲規則？標案能否「乾乾淨淨」地走下去？土洋業者該如何擬定策略？勢必成為全球業者與台灣旅客的焦點。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』