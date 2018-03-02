全球抗議川普關稅計劃：愚蠢的貿易保護措施、是一個天大的錯誤

摘要：一旦川普撕開這道口子，全球範圍內的其他市場也得採取同樣的行動，來保護自己的市場，進而拉開全面貿易戰的帷幕。「破壞貿易秩序」、「糟糕透頂」、「製造混亂」... 來自世界各地抗議聲音源源不斷。

雖然白宮今日（3 月 2 日）強調，要到下周才會公布關於新關稅的更多細節，川普所提「對進口鋼鐵和鋁產品分別開徵 25% 和 10% 的全球性關稅」目前也只是「意向」，但這並不能阻擋來自世界各地源源不斷的抗議聲音。

據證券時報 e 公司，中國鋼鐵工業協會稱，美國進口關稅措施是「愚蠢的貿易保護措施」。中國對美國鋼材出口數量有限，關稅措施會讓美國產業更加落後，競爭力下降。中美兩國加強合作才是最佳的選擇。

另據新浪，中國有色金屬工業協會稱，美國關稅措施破壞國際貿易秩序。

不僅僅是中國，半天時間內，歐盟、德國、加拿大乃至美國本國的行業協會紛紛站了出來，指責川普新關稅「糟糕透頂」、「製造混亂」、「是一個天大的錯誤」。

美國供應品、汽車、石油行業：新關稅「是一個天大的錯誤」

美國供應管理協會（ISM）工廠調查委員會主席 Timothy Fiore 今日發表聲明稱，由於美國國內製造業已經難以滿足需求，對進口產品徵收關稅會對美國製造業造成嚴重衝擊，「這是一個天大的錯誤」，

關稅行動會給製造業帶來高昂的成本。我們之所以選擇進口鋼材，是因為同樣的產品在美國國內已經不再生產了。

美國國際汽車經銷商協會（AIADA）聲明稱，川普宣布鋼鐵和鋁關稅的時間點糟糕透頂。

對於汽車和卡車製造而言，鋼材和鋁都至關重要，而徵收關稅則會大幅推高汽車價格。

無獨有偶，日本汽車廠商豐田今日亦公開表態，稱川普的關稅計劃對汽車生產商有不利影響，將提高在美銷售的轎車和卡車價格。

美國石油協會（API，石油行業遊說組織）總裁 Jack Gerard 稱，川普政府對鋁和鋼鐵徵收關稅的計劃會抬高石油和天然氣行業的成本。

美國石油產業的生產活動極度依賴鋼鐵，在石油消費端亦是如此。

歐洲：公然違反 WTO 原則，將有強硬回應

歐盟委員會主席容克今日稱，美國關於鋼鐵和鋁關稅的限制是「公然的干預」，歐盟將「堅定不移地予以回應」。

德國鋼鐵協會表示，美國計劃對鋼鐵產品徵收關稅的行為，已構成違反世貿組織（WTO）規則。

現在，針對美國徵收關稅的行為，歐盟必須根據 WTO 規定採取對應的行動。

NAFTA：前途未卜，希望能豁免於關稅措施

在川普的攻訐下北美自貿協定（NAFTA）已危如累卵，而新關稅措施很可能是壓倒加拿大和墨西哥的最後一根稻草。

加拿大鋼鐵生產商協會聲明稱，尚不清楚加拿大是否會豁免於美國鋼鐵關稅。

加拿大鋁業協會 CEO 兼總裁 Jean Simard 稱，川普關於對鋼材和鋁進口徵收關稅的表態將引發全球貿易戰。

一旦川普撕開這道口子，全球範圍內的其他市場也得採取同樣的行動，來保護自己的市場，進而拉開全面貿易戰的帷幕。

美國對鋁產品徵收關稅同樣也會「製造混亂」。仍期待加拿大能豁免於美國的鋼鐵和鋁關稅措施。

墨西哥國家鋼材協會代表 Canacero 稱，如果美國對墨西哥鋼鐵徵收關稅，墨方應當予以回應。

『新聞來源／華爾街見聞』