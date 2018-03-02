川普要對進口鋼鋁課重稅 華爾街日報：這項政策錯大了

美國總統川普日前宣布，將對進口鋼品、鋁，徵收高額關稅；外界憂心，此舉恐引發貿易戰。《華爾街日報》更直言，這是川普上任以來，最大的政策錯誤。

川普稱，美國計畫對進口鋼品、鋁，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，預計下週簽署正式法令。

市場憂心，川普此舉恐引發貿易戰。週四美股收跌，道瓊工業指數跌 420.22 點 (1.68%)，至 24,608.98 點；標普 500 指數跌 36.16 點 (1.33%)，至 2,677.67 點；那斯達克指數跌 92.45 點 (1.27%)，至 7,180.56 點。

川普的決定，招來不少媒體批評。根據 CNBC 報導，《華爾街日報》稱，這是川普上任以來，最大的政策錯誤，恐使美國成為「高價鋼鋁之國」。

BBC 認為，若貿易戰爆發，可能會讓許多產業的未來，陷入僵局。

澳洲廣播公司 (Australian Broadcasting Corporation) 指出，除美國鋼、鋁業者外，很難找到覺得對進口鋼、鋁課重稅是好主意的人。

《紐約時報》強調，真正的風險不是鋼、鋁價格上漲，而是全球貿易體系受害。

《華盛頓郵報》稱，這項決策會對所有人造成傷害，其中當然包括美國及其金屬產業。