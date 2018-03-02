高盛警告：鋼鋁重稅只是開始 川普還會有更多貿易戰

摘要：川普在一場行業會議上宣布將對鋼鐵和鋁徵收高額關稅，高盛認為，白宮的貿易立場已經開始轉為強硬，未來可能還會有更多的貿易限制，目前北美自由貿易協定和中國知識產權問題均有待解決。

川普在與金屬行業高管的一場會議上，宣布美國將對鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的進口稅。

消息公布後，鋼鐵股和鋁業股普漲，但標普 500 指數和道瓊斯工業平均指數均應聲下挫，汽車股和航天股均下跌。

高盛認為，白宮在貿易領域的立場，已經開始轉為強硬，未來可能還會有更多的貿易限制。

高盛：未來還有更多貿易戰

高盛在最新的報告中提到，針對鋼鐵和鋁的進口關稅「非常有可能」，而一旦成行，這會是川普政府目前公布的最大的貿易限制措施。此前美國政府對進口太陽能電池板和大型洗衣機也徵收了高額關稅。

「宣布鋼鐵關稅的可能，會令白宮推進其他貿易限制的政治壓力放緩。這同時也意味著，其他未決項的貿易限制的可能在上升。」高盛提到，目前美國政府還有兩個最緊要的貿易決定，一是正在進行的 NAFTA 北美自由貿易協定談判，另一個則是針對中國知識產權的 301 調查。

對此，高盛認為，NAFTA 方面美國最終有可能會退出該貿易協定，但短期內還不會有動作；但中國企業對美的投資限制有可能會成行，甚至還會有進一步的貿易限制。

為什麼共和黨人不滿？

川普的關稅計劃遭到了共和黨人的反對，反倒是民主黨人，對此嘖嘖稱讚。

上一次出現類似的關稅計劃，是小布什總統在 2002 年對鋼鐵徵收 30% 的高額進口關稅。但當時美國經濟更有優勢，IMF 的數據顯示，當年美國經濟在全球 GDP 中的占比有 32%，這一比例在去年下滑至 24%。

國會共和黨人對進口稅並不滿意，認為一刀切的進口關稅政策會傷及美國國內的企業。共和黨人的擔憂主要在於需要大量使用鋼鐵和鋁的企業，這些企業可能面臨經營成本上漲的風險。

相比於鋼鐵和鋁的生產商，包括汽車、航天飛機、重型設備和建築行業等應用鋼鐵和鋁的企業，在美國經濟中占比要更大。紐約時報援引高校研究人員數據稱，使用鋼鐵的行業雇員是鋼鐵生產商雇員的 80 倍。

相比於鋁，美國進口的鋼鐵占比相對較少，約有三分之一的鋼鐵來自海外。美國的鋁金屬更依賴進口，國內僅生產 10% 的鋁。

不過部分民主黨議員卻對此持歡迎態度。俄勒岡州參議員 Ron Wyden 就認為，美國鋼鐵行業數十年間一直受到全球不公平的交易環境，以及產能過剩的壓力，「很高興總統認識到應對這些挑戰的重要性」。

『新聞來源／華爾街見聞』