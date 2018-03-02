去美元又進一步 伊朗禁止進口貿易用美元

摘要：伊朗媒體稱，從本周三起，進口流程不得接受商家基於美元的採購訂單；伊朗央行官員稱，因美國制裁，美元在伊朗貿易中比重沒那麼高。去年 11 月伊朗領導人對普丁說，可以通過拋棄美元支付體系孤立美國人。

當地媒體稱，伊朗政府宣布，進口流程不得接受商家的基於美元採購訂單。

據伊朗官方伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導， 上述舉措響應了伊朗央行提出的正式請求，專為解決美元匯率波動。伊朗央行外匯法規與政策事務主管 Mehdi Kasraeipour 稱，這項政策將從本周三起生效。

報導提到，Kasraeipour 解釋，這不會對貿易商帶來很大麻煩，因為美元在伊朗貿易中的比重沒那麼高，由於美國制裁，伊朗銀行業已經有很長時間不能用美元。制裁也禁止美國銀行業與伊朗交易。他說：

「考慮到伊朗和貿易商被禁用美元，他們在交易中實質上在用替代貨幣，再也沒有任何理由處理以美元作為基礎匯率的發票。」

這不是伊朗第一次傳出去美元的消息，但可以視為多個國家推動去美元化的最新行動。

2015 年 1 月伊朗半官方媒體 Tasnim 就曾報導，伊朗央行當月 25 日宣布，將在與外國交易時停止用美元結算，在簽訂外貿合約時將使用人民幣、歐元、土耳其里拉、俄羅斯盧布和韓元。 2016 年 1 月又傳出同樣的伊朗央行停止對外交易時用美元結算消息。



去年 9 月委內瑞拉總統馬杜羅宣布，委內瑞拉將實施新的國際支付機制、創建一籃子貨幣，棄用美元。委內瑞拉石油部聲明稱，該國的原油和石油產品價格將以人民幣作為計價貨幣。



而委內瑞拉遠非第一個試圖去美元化的國家，無論其目的避免美國制裁，還是試圖在國際貨幣體系中獲得更大話語權，這股潮流的涌動在過去幾十年中從未停歇過。

文章提到，沙烏地阿拉伯等中東產油國曾計劃推出共同貨幣 gulfo，沙烏地阿拉伯自己也試圖讓本國貨幣里亞爾和美元脫鈎。不過分析認為，目前來看，真正推動去美元化的主要力量可能來自俄羅斯和中國。



去年 11 月在德黑蘭與俄羅斯總統普丁會晤期間，伊朗領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 將美國比作「敵人」，並呼籲莫斯科方面完全切斷與美元支付體系的一切往來：

忽視敵人試圖削弱國家間關係的負面宣傳，我們可以通過拋棄美元支付體系，替換為兩國或多國間貿易採用本幣計算的體系，從而孤立美國人。

今年 1 月，巴基斯坦央行批准了貿易商在與中國的雙邊貿易中使用人民幣作為結算貨幣，稱巴中兩國的公共和私營企業在雙邊貿易和投資活動中可以自由選擇使用人民幣，央行已經制定了相關法規以促進人民幣在貿易和投資中使用。

新華社此後報導援引分析人士評論稱，巴中雙邊貿易使用人民幣結算不僅可以幫助巴方緩解美元儲備持續走低的外匯存底壓力，同時也可以讓巴基斯坦成為人民幣國際化的一塊「試驗田」。

『新聞來源／華爾街見聞』