同股不同權料難A+H同時掛牌 傳小米傾向先H股上市

市傳小米有望在 A 股和港股同時上市，令市場為之雀躍。市場消息指，港交所 (0388-HK) 為了打響同股不同權頭炮，早在上周公布諮詢前，已開始游說估值逾千億美元的小米來港上市，而且希望可在 4 月底新例生效後立即入表，意味小米有可能最快在 6 至 7 月份上市，成為首批在港上市的同股不同權企業。

香港《明報》引述消息指出，早在上周五 (2 月 23 日) 公布同股不同權諮詢前，港交所已開始游說小米來港上市，作為引入同股不同權架構的頭炮，而且初步已獲得小米首肯，目前正爭取小米在 4 月底新例生效後立即入表，成為首輪上市的同股不同權企業。

據悉，小米已委聘高盛、摩根士丹利及中信証券為保薦人，安排上市事宜，初步料集資額逾 100 億美元 (約 780 億港元)，由於集資額龐大，故預料仍會甄選更多投行加入承銷團隊。

據市場消息，港交所此舉主要是擔心若首輪上市企業名氣或實力不足，將令投資者缺乏興趣，影響其他大型企業來港上市的信心，因此才希望小米能成為首批上市的同股不同權企業。事實上，近年不少同股不同權企業均曾傳來港上市，但螞蟻金服、阿里巴巴等均預期不會在短期內成事。

港交所發言人表示，不會評論市場傳聞及個別公司。

至於昨天媒體報導，小米有機會在香港及大陸同時上市，惟目前尚未知道小米是整個集團還是分拆業務上市。

據了解，除非小米是以類似聯通 (0762-HK) 的不同公司形式在兩地掛牌，否則倘若要在香港及大陸同時上市，只能採取「A+H」形式上市，但由於小米是以同股不同權架構上市，架構上與 H 股存在衝突，因此短期內難以兩地同時上市。消息稱，目前小米傾向先在香港上市，大陸掛牌仍未有結論。

基金界人士分析，雖然市場普遍預期小米上市估值不菲，但對投資仍抱頗大興趣，其中一個原因是目前小米業務性質及架構有異於一眾大陸科網股。有接近小米基金股東消息表示，近年積極進軍海外市場的小米，去年純利約 10 億美元，其中海外業務盈利貢獻已接近集團一半，是騰訊 (0700-HK)、阿里兩大互聯網龍頭都未能做到的戰績。

其中，小米在印度市場表現尤其令股東滿意，該基金經理稱，不少大型企業如和記電訊亞洲、中電 (0002-HK) 等都曾經在印度吃虧，「小米能夠在印度做生意做得這樣好，是好令人驚訝」，相比一眾盈利模式仍未穩固的創新產業公司，小米無疑更令投資者放心。