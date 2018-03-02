小米引爆概念股 A股3月開門紅 創業板日線連4揚

繼 A 股 IPO 為「獨角獸」企業設置快速通道之後，昨 (1) 日市傳小米有望在 A 股和港股同時上市，傳聞攪動了 A 股市場，多檔小米產業鏈概念股爆升。A 股 3 大指數也低開高走，齊齊以紅盤報收，為 3 月強勢開局，其中創業板指勁升逾 2%，日線收 4 連陽。

中證監開通 IPO 快速通道，4 大新經濟行業「獨角獸」企業即報即審。昨日《華爾街日報》援引知情人士稱，相關部門已要求小米公司在大陸上市，小米正考慮在大陸和香港啟動兩地上市，料將在今年下半年啟動 IPO，計劃融資 100 億美元 (約 633.52 億元人民幣)，有望成為今年全球最大 IPO。

另外，媒體「全天候科技」獲得的一份小米 Pre-IPO 融資項目方案顯示，目前小米底層資產估值為 540 億美元 (約 3421 億元人民幣)，上市後保守估計市值為 1000 億美元 (約 6335.2 億元人民幣)，小米或成為自 2014 年阿里巴巴赴美上市以來 IPO 規模最大的科技類公司。

香港《文匯報》報導，上述消息在 A 股市場傳開後，小米產業鏈概念股雀躍，其中普路通、共達電聲、卓翼科技、和而泰等均飆至漲停，開潤股份狂升逾 8%。不過，剛剛正式回歸 A 股的科技大鱷 360 股價卻連遭重挫，繼前日跌停後，昨日盤中再度觸及跌停，最終插水近 8%。

在經歷了黯淡的 2 月後，滬深大市 3 月首役告捷，收穫開門紅。滬綜指收報 3273 點，漲 14 點或 0.44%；深成指報 10943 點，漲 114 點或 1.06%；創業板指報 1789 點，漲 36 點或 2.07%。兩市共成交 4325 億元 (人民幣，下同)。除去民航機場、煤炭、有色金屬小幅下挫外，其餘行業板塊普漲，軟件服務、電子信息、多元金融等升幅居前。

上證指數走勢

另外，樂視網昨天公告稱，經與賈躍亭郵件確認，截至目前賈躍亭所有股票質押式回購交易已觸及協議約定的平倉線，均已違約，而公司目前未收到賈躍亭關於其持有樂視網股票的任何處置計劃或安排告知。賈躍亭股權質押存在因無法及時追加擔保而被相關機構處置的風險，從而可能導致公司實際控制人發生變更。

賈躍亭目前持有樂視網 102426.66 萬股股份，佔總股本的 25.67%。其中 101953.98 萬股已被質押，102426.66 萬股被北京市第三中級人民法院等司法機關凍結。

2016 年 4 月，西部證券向賈躍亭質押公司股票融出資金 4.735 億元，根據質押協議約定，履約保障預警線為 160%，履約保障觸發線為 140%。

展望後市，中證網援引開源證券表示，在中國經濟結構轉型新時期，隨著國家層面的戰略性政策推動、中國科技力量快速發展，未來 A 股市場有望出現一批科技領域新藍籌，投資者可利用調整機會積極吸納成長確定性品種，進行中長線戰略佈局。

中原證券分析亦認為，在近期工業互聯網等相關科技概念的催化因素下，電腦行業個股作為軟硬體產品供應商也將全面受益。考慮到行業大部分公司年報將在 4 月份進行公佈，3 月或將成為年內投資的一個難得的視窗期。

小米概念股昨天急漲

股份 漲幅 (%)

和而泰（002402） ↑10.04

普路通（002769） ↑10.01

卓翼科技（002369） ↑9.99

共達電聲（002655） ↑9.96

開潤股份（300577） ↑8.59

資料來源：香港文匯報

