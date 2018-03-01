小米IPO花落誰家？傳在第三季A+H雙行上市

華爾街日報報，據知情人士透露，備受市場關注的小米 IPO 案，最終可能敲定 A+H 股雙行上市（大陸和香港一同掛牌）。

在此之前，外界大多猜測小米將在今年第 3 季選擇港交所上市，成為香港首批同股不同權的上市公司之一，華爾街日報引述消息人士，由於中國當局希望讓估值最高之一的獨角獸留在國內上市，所以小米正考慮在大陸和香港雙重掛牌，若成真，無疑會使 A 股及港股大為振奮。

小米預計今年下半年 IPO，籌資 100 億美元，可望成為今年全球最大規模 IPO 案，小米目前資產估值約 540 億美元，上市後保守估計市值高達 1000 億美元；

千億美元市值一旦成真，小米將超越百度和京東，成為僅次於騰訊、阿里的中國第三大科技股。

另有一說法是，雷軍給小米設立市值 2000 億美元的目標，並且受到了投行的認可。消息更指出，目前小米 IPO 案，投行摩根士丹利、摩根大通均已入場。

不過目前尚未知是整個小米集團還是其部分業務上市，據資料顯示，雷軍在小米集團旗下的小米科技公司持股 77.8%，黎萬強則佔股 10.12%。小米上市，雷軍有望成為新首富。

在一系列頂級科技巨頭海外上市之後，中國監管部門一直試圖設法讓更多國內公司參與本國資本市場，若小米在內地和香港雙重上市，將是中國監管部門的一步好棋。