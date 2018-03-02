名家論壇》黃創夏／偉哉衛生紙讓世界看見台灣

原來「讓世界看見台灣」可以如此簡單，不費吹灰之力！

請向衛生紙致敬，幾包衛生紙，就讓重要的國際主流媒體 BBC 特別報導台灣，讓台灣不再孤立與被忽視，世人再度看到了台灣。

當然，許多人哭笑不得，網路上譏諷是「安屎之亂」，甚至疑惑：「有必要搶購衛生紙嗎？」

這種搶購一空的畫面，讓國際上許多人想到了民窮財困的委內瑞拉，還有媒體報導說當時委內瑞拉經濟崩潰，就是從賣場中的衛生紙被搶購一空開啟的 ‧‧‧

話雖如此，也有許多人疑惑不解，就算紙漿即將漲價，漲個 30% 到 50%，一包衛生紙也漲不過幾元新台幣，更何況一年能用多少衛生紙？

衛生紙的成本當中，除了紙漿原料，還有更大宗成本是機器設備、包裝行銷和物流管銷以勞工成本，就算紙漿漲價，其他成本未必漲價，甚至在智慧生產與工業 4.0 下還更省成本，根本沒有齊步同漲 30% 或 50% 的道理。

就算一包衛生紙真的調漲，一包根本沒漲幾元，一年也用不到幾百包，一年生活費多花個百來塊元新台幣，喝一、二杯連鎖咖啡也就差不多同樣花費，有必要如此惶惶不安嗎？

這些，都沒錯，正因為如此，台灣更該好好讚揚衛生紙，因為衛生紙真的讓世界看到了台灣最深沉的真實面。

為什麼會恐慌？重點並不是衛生紙，而是台灣人民最深沉的不安全感，對政府的徹徹底底不信任的寫照。

台灣人民心知肚明，台灣的政府早就徹徹底底失能了，絕對沒有任何任能力去解決問題，所以把衛生紙視為是一項通膨即將爆發的預兆，大家都相信台灣的政府必定束手無策，就像勞工飽受剝削一樣，總統毫無對策只會說「勞工是她心中最軟的一塊」，然後冷血地要求勞工應該「自立自強」‧‧‧

這種「人民只剩下自立自強」的恐慌其來有自，不論藍綠政府誰當政，薪水不漲而物價飛騰，這十幾年以來早就是常態，而且物價就像射出去的箭，永遠不會回頭，只要風吹草動，人心惶惶，大家都知道政府根本不可能有所作為，最好的「自立自強」就是「贏在起跑點」，先搶先贏。

而這樣的恐慌會蔓延，更要「感謝」台灣「只問立場，不問是非」的藍綠對立推波助瀾了，因為這又是藍綠陣營「一切都只是為了報老鼠冤無限循環」的舞台了。

過去，為了加入 WTO，米酒漲價，當時找不到讓連戰下不了台的政策，也沒有找到真的讓台灣茁壯的願景宏圖，陳水扁陣營打出「連米酒都管不好，還想當總統！」打到連戰灰頭土臉，從此之後，誇大與運用民生恐慌，成了台灣不負責任的政客最廉價的武器。

所以，馬英九一度天天手拿著已經降價的料理米酒回譏蔡英文；蔡英文又回拿油電雙漲的物價攻訐馬英九 ‧‧‧ 如今衛生紙恐慌起，且看那些泛藍政媒是如何抓到機會報仇，形容猶如是「世界末日」！

一切的一切，我們真的都該好好向衛生紙致敬！

感謝衛生紙讓台灣上了 BBC 國際舞台，感謝衛生紙讓我們看穿台灣人民對政府徹底的不信任與缺乏安全感，更感謝衛生紙讓台灣的藍綠的永無止境惡鬥循環又有了新舞台 ‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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