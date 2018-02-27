川普要課鋼鋁關稅 策略師擔心貿易戰就此開打

美國總統川普 (Donald Trump) 有意針對進口鋼鋁加課關稅，不過即使在美國，也出現許多反對聲浪。Ariel Investments 副主席 Charles Bobrinskoy 認為，對鋼鐵課關稅有可能開啟貿易戰。

據《CNBC》報導，Bobrinskoy 表示，這個做法沒有太多短期衝擊，但有潛在的危險。他指出，過去的「經濟大蕭條」就是由貿易戰開始的，當人們開始相爭時，一切就變得醜陋。

川普在去年春天以國家安全為由，啟動了 232 條調查，以確定鋼鐵和鋁進口的影響。本月早前，商務部建議，對外國鋼鐵和鋁生產商徵收約 25% 稅，表示這些產品對經濟帶來威脅。川普也表態，他支持課徵關稅。

不過其他國家可以實施報復。歐盟是向美國出口鋼鐵最主要的經濟體，據德國媒體說，歐盟正研議要向典型的美國產品徵收關稅，如波本威士忌、哈雷機車及農產品等。也有人擔心中國採取類似報復行動。

Bobrinskoy 指出，鋼鐵行業是個相對較小的產業，但是如果考慮到使用這些材料的公司，如波音，那麼影響就會很大，許多產品的價格，都會因此提高。

Bobrinskoy 說，主要的關鍵在於，政治上的搖擺州如俄亥俄州和賓州，都有很多的鋼鐵工人，而核心川普陣營的成員，也希望減少進口，而使關稅問題很難避免。

