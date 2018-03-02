歐央行3月或討論刪除「寬鬆傾向」措辭 但不會有重大立場變動

據路透社報導，在下周四的會議中，歐洲央行不太可能有重大立場的變動，但有可能討論刪除「寬鬆傾向」的措辭。考慮到近期金融市場的震動，歐元的強勢和通膨率的下跌，歐央行的官員可能更傾向於等待，可能到夏季再釋放停止資產購買的信號。

歐洲央行主席德拉吉於本周表示，歐元區經濟的疲軟可能比先前估計的更大，歐元區通膨上位表現出持續的上行趨勢，但他強調歐央行仍有信心。他認為，通膨上升的減緩只是暫時的，不利的周期性因素終會減弱，通膨率最終會達到 2% 的目標。德拉吉也提到，不確定性依然存在，歐央行將密切關注金融市場近期的波動和外匯走勢。

近年來，歐元區經濟回升，發展強勁，2017 年經濟增長 2.5%，但是通膨率卻一直低迷。三年來，歐元區通膨率徘徊在 1% 以下，偶爾跌至負區間，去年 5 月以來，歐元區通膨率在 1.3%－1.5% 之間波動。今年 1 月歐元區通膨率跌至 1.2%，創 14 個月以來新低，遠低於歐央行 2% 的通膨率目標。剔除波動性較大，包括能源和食品等因素之外，歐元區通膨率為 1%。

為了推升通膨，歐洲央行購買了超 2 兆億歐元的債券。一周前，歐央行董事會成員 Benoit Coeure 曾表示，該銀行已經持有足夠多的債券，以保持低借貸成本，被視為歐洲央行正準備結束大規模買債（QE）的證據。

但是據知情人士稱，歐央行希望看到足夠多的證據顯示通膨會上升再作出改變。他們害怕行動過早，導致以後要反向操作，從而影響其聲譽。所以三月的會議上，歐央行更可能討論放棄所謂的「寬鬆傾向」，即對歐央行在必要時增加資產購買的規定，這相對來說爭議性較小的議題，因為大家普遍認為歐央行不會再擴大買債規模了。

歐央行 12 月與 1 月的會議記錄均顯示，歐央行有意於今年「早期」調整政策指引的措辭，3 月也許是一個恰當的時間，但也有些決策者認為這種改變應該在四月或六月發生，而不是在本月。

『新聞來源／華爾街見聞』