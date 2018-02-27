潛在的下一任歐洲央行行長：若條件允許，今年應結束QE

摘要：經常出現在德拉吉的潛在繼任者名單中的德國央行行長魏德曼再度發表「鷹派」言論，稱歐元區的經濟增長都令人非常滿意。若當前經濟漲勢持續、物價上揚，那麼就應當在 2018 年結束 QE。

周二，歐洲央行管委、德國央行行長魏德曼表示，德國乃至整個歐元區的經濟增長都令人非常滿意。若當前經濟漲勢持續、物價上揚，那麼就應當在 2018 年結束 QE。

魏德曼（Jens Weidmann）在出席一場公開活動時發言稱，在通膨允許的情況下，逐步穩健地撤出寬鬆非常重要，政策的正常化會需要很長時間。QE 進行較大幅度的削減並明確結束時間會是合理的。

他在去年底就曾表示，考慮到通膨壓力料將加大，應更快退出量化寬鬆項目。考慮到通膨壓力料將加大，應更快退出量化寬鬆項目。即便歐洲央行結束凈購買債券行動，其貨幣政策依然可以保持極度寬鬆。

這表明，雖然歐洲央行管理委員會一致認為貨幣政策應保持寬鬆，但其內部對於貨幣政策的未來走向仍存在明顯分歧。

實際上，歐洲央行已表示，在結束其凈購買資產項目之後的很長一段時間之內都不會升息。

魏德曼被很多人視為德拉吉的潛在繼任者——德拉吉的歐央行行長任期將於 2019 年底結束。

很多分析師認為，歐洲央行很快要積極削減其龐大的刺激計劃。如果這一趨勢延續下去，由魏德曼掌舵歐洲央行，這可能導致從 2019 年下半年起，貨幣政策走向加速正常化路徑。

魏德曼等頂級經濟學家對歐洲央行過多購入債券的行為持明顯的謹慎態度。之所以如此，是因為通貨膨脹一直是德國的一個心病，他們曾在上世紀 20 年代爆發惡性通貨膨脹。

『新聞來源／華爾街見聞』