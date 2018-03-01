金狗年看旺五大族群 漲價題材延燒 強力吸金

旺旺年新春開紅盤，多頭重振雄風。銅箔基板 (CCL)、二極體、MOSFET、鋰電池材料、半導體矽晶圓與再生晶圓等報價揚，相關族群再掀漲升行情。

文．李彥緯

台股受到春節長假期間，美主要指數同步彈升的激勵效應，多頭信心大增，重整旗鼓後積極進場，部分資金鎖定盤面具「漲價題材」利多加持效應的族群股，如：銅箔基板 (CCL)、二極體、金氧半場效電晶體 (MOSFET)、鋰電池材料、半導體矽晶圓＆再生晶圓等類股。金狗年新春開紅盤以來，市場主力、實戶、法人等各路人馬搶進標的，明顯偏好上述類股，預期後市營收業績成長動能。

這些有「漲價題材」而獲得市場資金青睞的族群股，短線漲勢明顯較強，已成為台股近期盤面領頭羊。

銅箔基板 (CCL)、二極體、 MOSFET 個股報價揚漲勢亮眼

「銅箔基板 (CCL) 廠」台燿 (6274) 於今年一月下旬即傳出，中國 CCL 市場報價將調漲、走升；台光電 (2383)、聯茂(6213) 等，近期亦傳出有機會成功調漲，今年第一季 CCL 報價 3％～5％漲幅。

受惠個股包括：台燿 (6274，營收占比 57％)、南亞(1303，營收占比 9％)、宏泰(1612，營收占比 24％)、台光電(2383，營收占比 52％)、聯茂(6213，營收占比 69％)、聯致(3585，營收占比 23％)、華韡(5481，營收占比 85％)、尚茂(8291，營收占比 77％) 等 CCL 台廠，後續營收業績、營運獲利表現將最為有利。

二極體廠強茂 (2481)，去年十月即已啟動首波報價調漲，漲幅約 5～10％；第二波調漲價格，亦已於一月中旬正式啟動，平均出貨報價漲幅約 10％左右。強茂表示，目前仍看好產業前景；同時，伴隨市場供給缺口正逐月擴大，預料今年二極體價格有機會逐季調升。伴隨漲價效益推升下，強茂營利率、毛利率後市料將同步走高。如此一來，勢必將有助於：強茂(2481，營收占比 100％)、統懋(2434，營收占比 87％)、誠創(3536，營收占比 92％)、德微(3675，營收占比 99％)、台半(5425，營收占比 60％)、擎力(6545，占比營收占比 17％)、全宇昕(6651，營收占比 10％) 等台系二極體族群股，後市營運、獲利成長。

MOSFET(金氧半場效電晶體)，去年第四季受惠旺季效應激勵下，整體市場持續面臨缺貨、產品報價調漲局面，也因此驅動市場上 MOSFET 概念股，一躍而成台股近期以來的盤面焦點族群股。以大中 (6435) 為例，除因受惠全球 MOSFET 市場規模仍持續成長之外，目前營運亦同時積極擴充產能規模之中，未來產品出貨銷售終端出海口，主要鎖定「汽車電子」應用領域為主。

現階段半導體八、六吋晶圓代工廠，產能供應仍然短缺、不足，產能持續緊俏、未見明顯紓緩。由於 MOSFET 目前多於八、六吋晶圓代工廠投片量產，法人機構因此推估，全球 MOSFET 市場供不應求市況，恐將一路延長至年底。

法人機構表示，由於八、六吋晶圓廠產能仍持續吃緊，儘管多數 MOSFET 廠目前皆有固定配合代工出貨的晶圓廠，惟產品交期仍須達一六周左右。因此，MOSFET 報價後市，恐持續因供不應求而調漲，MOSFET 台廠，今年營運有機會暢旺好長一段時間。

因此，預料後市整體 MOSFET 市場恐將長期缺貨下，尼克森 (3317，營收占比 89％)、大中(6435，營收占比 75％)、台半(5425，營收占比 30％)、力士(4923，營收占比 100％)、杰力(5299，營收占比 63％)、擎力(6545，營收占比 41％)、全宇昕(6651，營收占比 53％)、富鼎(8261，營收占比 87％) 等 MOSFET 台廠後續接單、營運表現值得期待。

全球電動車市場加速成長 鋰電池上游原材料看旺

知名大型外資機構高盛 (Goldman Sachs) 最新公布市場研究報告指出，全球電動車市的持續成長，不僅將使得全球電動車市規模將於 2025 年底，大幅成長達 2150 億美元以外，亦將連動拉高對製程上游原物料金屬的消耗需求。

預估於全球電動車產業持續成長背景帶動下，至 2021 年底，全球對於用以製造鋰電池的重要上游正極材料關鍵成分之一「鎳」，市場拉貨需求量將因此擴增達 240 萬噸；全球最大礦產廠商－必和必拓 (BHP)，預料後市於全球電動車市場規模的持續擴大之下，必和必拓大膽預估未來五～六年內，該公司所生產「鎳」將有高達 90％比重應用於鋰電池市場。

另一項鋰電池正極材料關鍵成分「鈷」，預估 2022 年全球需求數量將大幅成長達 2239 噸。

根據歐亞自然資源公司 (ENRC) 預估指出，全球「鈷」總需求量，將自 2016 年 9.96 九萬噸，增加至 2025 年 19.1 萬噸；至 2025 年底，預料全球將面臨 5.3 萬噸的鈷短缺量。全球鈷消耗需求，至 2025 年以前，預估將以平均 8％年增長率成長。其中，預料最主要成長動能，將來自充電 (二次) 電池複合平均年增率 11％助漲力道。

根據顧問機構 CRU 推估，至 2026 年底，全球電動車產業鈷需求數量，將自去年一萬二千公噸，大幅成長達九萬五千公噸。德國豪華車廠 BMW(寶馬) 近期亦指出，於 2025 年底，其對鋰電池上游原材料需求消耗量，將大幅成長十倍。

鈷價飆漲 鋰電池需求跳增 美琪瑪等相關個股欲小不易

國際鈷價去 (2017) 年漲勢一飛沖天。倫敦金屬交易所 (LME) 鈷的報價，於去年底飆漲達每噸七萬五千五百美元，全年報價年增率高達 129％，主要原因，即為受電池應用需求數量大幅跳增、市場供給吃緊情況日益嚴重所致。目前占全球鈷供應量 50％以上的剛果共和國，近期才剛調高「鈷」的稅負、開採權利金。因此，今年鈷金屬報價勢必持續走揚。

全球鋰電池市場後市發展、成長動能，主要取決於電動汽車規模的成長增速快慢，預估 2018～2025 年間，全球鋰電池市場產值年複合平均年成長率將為 26％。因此，預料後市也將為：「正極材料廠」美琪瑪 (4721，營收占比 48％)、康普(4739，營收占比 36％)、尚化(4738，營收占比 40％)、立凱 - KY(5227，營收占比 92％)、長園科(8038，營收占比 85％)，「負極材料廠」中碳(1723，營收占比 5％)、榮炭(6555，營收占比 99％)，「鋰電池電池添加液廠」聚和(6509) 等，多家與鋰電池加工、製造、應用相關之「正、負極材料」、「電解液」廠，帶來伴隨全球電動車銷量持續擴增，因此帶動，營收業績、營運獲利穩定成長動能。

半導體矽晶圓、再生晶圓價看漲 相關供應鏈吃香喝辣機會大

日本矽晶圓大廠 SUMCO(勝高) 指出，半導體十二吋矽晶圓價格，自去年初開始止跌回升後，累計去年全年報價回升漲幅多達 20％以上。

展望今年第一季營運，SUMCO 表示，由於往來客戶採購意願仍高之下，十二吋半導體矽晶圓報價料將持續彈升。目前已敲定每片矽晶圓，第一季將再調漲 10～15％；十二吋矽晶圓，每片報價已達 90 美元。

SUMCO 指出，今年十二吋半導體矽晶圓報價，可望進一步上漲 20％(預料今年第四季報價，將較 2016 年第四季高出 40％)；同時，預估 2019 年報價將持續回升。

同時，預料八吋、六吋矽晶圓報價，後市也將彈升走揚。八吋矽晶圓部分，SUMCO 表示，由於業界整體供應量增幅並不大，因此預估供給缺口後市仍可能持續存在，長期而言，並不易全數填補；六吋矽晶圓市場，現階段供應不足市況亦仍顯著，後市也不易明顯快速、完全改善與緩解，預期市場供給仍可能持續吃緊，有利報價走升。

另一方面，台灣半導體矽晶圓主要供貨廠商之一合晶 (6182) 預期，今年第一季報價調漲幅度，有望超過 10％水準。

同時，台灣半導體再生晶圓大廠中砂 (1560)，亦預估再生晶圓今年第一季報價，將進一步調漲 5％～10％。

如此一來，預料伴隨著半導體矽晶圓、再生晶圓報價，後市仍將持續上漲走升下，亦將有利：環球晶 (6488，營收占比 100％)、台勝科(3532，營收占比 100％)、合晶(6182，營收占比 100％)、中美晶(5483，營收占比 57％)、中砂(1560，再生晶圓營收占比 44％)、辛耘(3583，營收占比 25％)、昇陽半(8028) 等矽晶圓、再生晶圓廠，後市營運獲利表現。

來源：《理財周刊》 914 期

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