中國電影單月票房破百億刷新世界紀錄

據中國國家新聞出版廣電總局電影局數據顯示，截至2018年2月28日下午3點40分，中國電影内地市場2月票房突破100億元(人民币，下同)，這一成績不僅刷新了中國内地市場2017年8月所創的單月票房紀錄(73.7億元)，也打破了北美市場2011年7月創下的全球單月單市場票房紀錄(13.95億美元，約合人民币88.16億元)。

今年的“最強春節檔”是2月票房能創造曆史的最重要原因。根據國家電影專資辦初步統計的數字，截至2月21日(大年初六)，2018年春節檔累計票房約56.5億元，創中國電影檔期新紀錄。今年的春節檔，自“備戰”時期就被業内認為難得的“質高量多”。大年初一六片齊映，全國電影票房産出12.61億元，打破了全球單一市場單日票房紀錄，單日觀影人次3217萬，打破了全球單一市場單日觀影人次紀錄。

在春節檔的強勢推動下，中國電影市場在2月展現出強大的爆發力，創下頗多紀錄，從2月16日開始至25日，連續10天單日票房都在5億元以上，2月單月觀影人次達到了2.5億以上;大年初一當天，《捉妖記2》單日票房達到5億元，刷新了此前《速度與激情8》保持的單日單片紀錄。

最終斬獲的百億元票房中，《唐人街探案2》貢獻了28.3億元，《紅海行動》24.36億元，《捉妖記2》20.95億元，《西遊記女兒國》6.98億元，《熊出沒·變形記》5.59億元，《祖宗十九代》1.42億元，節前上映的《神秘巨星》《南極之戀》《馬戲之王》《無問西東》等中外影片合計奉獻約占10%。

2月令人驚喜的成績單令很多人對今年中國電影票房的走勢頗為樂觀，再次出現年度票房超越北美市場的預判。對此，中國電影家協會秘書長饒曙光認為，“春節檔的特殊性無論如何強調都不過分，而接下來的常態更為重要。每年的3、4、5月是中國電影的相對低迷期，或許需要我們有一點耐心冷靜理性地觀察”。

來源：中國新聞網

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