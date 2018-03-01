川普警告：將竭盡全力 阻止中國破壞全球競爭

美國總統川普警告稱，美國將使用「所有可用的工具」，來阻止中國依靠政府驅動的經濟模式破壞全球競爭。這是美國準備發動一系列貿易行動之際對北京方面發出的最新警告。

根據川普就其貿易政策日程而向國會提交的年度報告，中國沒有履行 2001 年加入世界貿易組織 (WTO) 時作出的經濟改革承諾，而且近年來似乎正在進一步偏離「市場原則」。該報告稱，中國的這種「國家主義」政策導致全球資源「嚴重錯配」，使所有國家都陷入了比應有的狀況更窘迫的境地。

在全球兩大經濟體之間的緊張關係日益加劇之際，中國國家主席習近平已派遣高級經濟顧問劉鶴本周前往華盛頓，與美國高級官員會晤。

「中國可以自由地追求任何它喜歡的貿易政策，但作為一個主權國家，美國可以自由回應，」美國貿易代表辦公室準備的這份報告宣稱。

習近平呼籲各國避免保護主義，堅持當前的全球化道路。與此同時，隨著貿易緊張關係升級，中國政府正在考慮提高美國大豆的進口關稅。

鋼和鋁

川普發出上述警告之際，美國政府正在考慮採取一系列要麼直接針對中國，要麼可能影響中國的措施。川普正在研究限制鋼鐵和鋁進口的幾種選擇，他曾經對親信表示，考慮對鋼材進口徵收 24% 的全球關稅，這是美國政府官員推薦的選項中最嚴厲的懲罰性措施。根據這份報告，美國政府準備在必要時單方面採取行動打擊不公平的貿易做法。

川普的最高貿易談判代表 Robert Lighthizer 也在調查中國是否侵犯了美國的智慧財產權。該報告周三稱：「如果有必要，我們將根據第 301 條款採取行動，以阻止中國獲得這種不公平做法的利益」。Lighthizer 正在根據該條款對中國展開調查。

報告聲稱，川普開創了美國貿易政策的「新時代」，其重點是確保國家的「經濟獨立」。報告呼籲回歸到喬治 · 華盛頓提出的原則，包括聚焦國家利益，並抱持貿易協議只應是暫時性的觀點。

國外市場

該報告稱，川普的貿易議程是「以務實的決心為驅動力，旨在利用世界第一大經濟體可用的工具打開外國市場，獲得更有效的全球市場，並為美國工人爭取更公平的待遇。」

美國談判代表本周正在與墨西哥和加拿大的同行討論修改北美自由貿易協定。川普威脅稱，如果美國的合作伙伴不接受旨在減少美國貿易逆差的方案，美國將要退出貿易協議。

該報告沒有明確暗示川普傾向於對鋼鐵和鋁進口採取什麼限制措施。去年，川普要求美國商務部根據很少動用的 1962 年《貿易擴展法》第 232 條款，調查鋼鐵和鋁進口是否危害國家安全。美國商務部認定國家安全受到損害，並向川普提供了多種應對選擇。周三的年度貿易報告指出，川普也可能選擇不採取行動。他可以在 4 月中旬之前作出決定。