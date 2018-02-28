美國財長：在積極與中國商討貿易問題 目的不是打貿易戰

摘要：此前中國外交部確認，應美國政府邀請，劉鶴將於 2 月 27 日至 3 月 3 日赴美訪問，屆時將就中美關係和兩國經貿領域合作交換意見。

在劉鶴受邀訪美後，美國財長自稱積極與中方討論貿易問題，目的不是打貿易戰。

據彭博社報導，當地時間 27 日，美國財長姆努欽在華盛頓舉行的美國商會活動中表示，他在積極與中國就貿易問題商談，目的不是要陷入貿易戰，而是找到平衡，讓美國企業能自由地參與中國市場。

南華早報報導也提到，這場活動中姆努欽拒絕確認他和川普內閣官員是否同劉鶴會晤，而是說，最近他已經和劉鶴「多次」討論貿易問題。



在此之前，本月 26 日，中國外交部發言人陸慷在外交部例行記者會上證實：應美國政府邀請，中共中央政治局委員、中央財辦主任劉鶴將於 2 月 27 日至 3 月 3 日赴美訪問。屆時，雙方將就中美關係和兩國經貿領域合作交換意見。

華爾街見聞此前提到，本月中美兩國在貿易方面均有一些行動，比如。

· 本月 4 日，中國開始對進口自美國的高粱展開反傾銷和反補貼調查；

· 本月 13 日，美國商務部對中國等國的大口徑焊管發起反傾銷和反補貼調查；

· 本月 16 日，美國商務部認定進口鋼鐵和鋁產品威脅國家安全，建議川普採取徵收關稅之類的貿易保護行動。

· 本月 17 日，商務又對上述美國的 232 調查作出強勢回應，稱其「毫無依據」，並表示「如果美方最終的決定影響中國利益，中方必將採取必要措施維護自身正當權利。」

此前華爾街見聞援引上周五媒體消息稱，川普希望對鋼鐵進口實施 24% 的全球性關稅、對鋁進口實施最高 10% 的關稅，後者比例甚至高於商務部建議的最強硬措施。

本月 26 日美國媒體 Axios 又援引白宮內部人士稱，因川普「想湊整圖個吉利」 ，鋼鐵製品關稅稅率甚至可能高達 25%。



華爾街見聞還援引媒體消息稱，對華立場最為強硬的白宮顧問納瓦羅料將被川普提拔為總統助理，在貿易政策特別是關稅方面獻計獻策。

不過華爾街見聞此前提到，本月 16 日美國金融市場對上述商務部報告的反應還沒有川普「通俄門」調查最新進展來得大。一方面，白宮還沒有批准任何切實的制裁措施；過去的先例也說明，懲罰性關稅可能會雷聲大雨點小。（更多分析，詳見《大年初一川普送來「大禮」：全球貿易戰準備開打！》）

人民日報海外版新近文章提到，中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為，不容忽視的一點是，目前中國國內基本已經確定了堅強穩固的核心，而美國國內的政治內鬥還非常厲害。說白了，川普要想穩步推進自己的各項政策，多少得「仰仗」中國的支持。

『新聞來源／華爾街見聞』