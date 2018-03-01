聯準會將發布新利率取代LIBOR 估350兆衍生商品市場受影響

紐約聯準會週三 (28 日) 宣布，將於 4 月 3 日發布新的參考利率，來取代不斷傳出醜聞的倫敦銀行同業拆款利率 (LIBOR)，新利率為附擔保隔夜借款利率 (Secured Overnight Funding Rate，SOFR)，估計全球約有 350 兆美元的金融性衍生商品受影響。

LIBOR 為英國銀行同業之間的短期資金借貸款的成本，同時亦是全球銀行業在「衍生性金融商品」定價上的基準利率。但在 2012 年時，爆發出大型銀行聯手操控 LIBOR 利率的醜聞，這些機構透過提升或降低利率，以在交易案中獲取購更高的利潤，此舉使與 LIBOR 相掛鉤的一些衍生性金融商品遭致損害，進一步影響金融穩定。

而新的利率附擔保隔夜借款利率，由多間國際銀行及清算銀行所組成的替代基準利率委員會 (ARRC) 與聯準會合作之下提出，旨在反映抵押美國政府債務的現金借貸成本。

聯準會希望藉由新的利率，提供更誠信與可靠的利率市場，他們認為新的利率被操縱的可能性非常低，SOFR 率將於 4 月 3 日發布。

僅管爆發操縱醜聞，Libor 依然為數兆美元的金融性衍生商品合約、貸款文件和其他金融工具的參考利率。3 個月期 Libor 在 27 日升至 2.00625 %，超越 2008 年全球金融危機時的水平。