下馬威！劉鶴抵美阻貿易戰 美即裁定對中鋁箔徵180%雙反

中美貿易戰一觸即發！中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，專程到美國商談中美貿易糾紛，美國商務部卻發布最終裁定，認定中國企業在政府的高額補貼下向美傾銷鋁箔產品，將對來自中國的鋁箔徵收最高或超過 180% 的「雙反」(反傾銷、反補貼) 稅。中國商貿部昨 (28) 日強硬回應：「強烈不滿、將採取措施維權！」

綜合星島日報、香港文匯報報導，中美貿易關係日益緊張，今年不到 2 個月，美國商務部已經 4 度對進口中國產品發起「雙反」調查，包括塑料裝飾緞帶、橡皮圈、大口徑焊管、橡皮筋等。劉鶴這次訪美，將會見白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn)、財長努欽(Steven Mnuchin) 和貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 等美國主管貿易官員。中方希望雙方以對話解決分歧，避免發生貿易戰。

劉鶴周二 (27 日) 抵達美國的當天，美國商務部發布對中國鋁箔產品反傾銷和反補貼調查最終裁定，指中國多家企業向美國傾銷鋁箔的幅度為 48.64% 至 106.9%，同時這些企業獲得政府的補貼幅度在 17.14% 至 80.97%。

根據認定的傾銷和補貼幅度，美國商務部將可能對進口有關中國企業的鋁箔徵收最高 106.09% 的反傾銷稅、最高 80.09% 的反補貼稅，「雙反」稅合計最高可能超過 186%！

美商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，美國政府致力於公平互惠的貿易，不允許本國企業和工人受到不公平進口的傷害。

對於美方的有關裁決，中國商務部貿易救濟局局長王賀軍昨日指出，從調查過程和結果看，美方依然罔顧世貿組織規則，嚴重損害了中國鋁箔出口企業利益，中方對此表示強烈不滿，將採取必要措施維護自身合法權益。

王賀軍表示，美國商務部在本案的反傾銷調查中，仍然以其國內法為依據繼續認定中國為「非市場經濟國家」，適用「替代國」做法，裁出的畸高反傾銷稅率。在反補貼調查程序中，美國商務部人為地將中國原材料供應商、金融機構認定為「公共機構」，在沒有任何證據的情況下錯誤地裁出了高額反補貼稅率。

他強調，美國鋁箔產量下降和市佔率減少是美國企業的商業選擇，並非由進口鋁箔導致。

另外，美國總統川普正在考慮對來自中國、香港等地的鋼鐵及鋁材徵收保護性關稅，稅率由 10% 至 25% 不等。