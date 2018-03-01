分析員﹕港股低開 30500點成支持位

美國股市連續兩日大跌300點或以上，反映出投資者對美國債息急升的憂慮仍揮之不去，市場人士指出今日大市低開，30500點將成為後市支持位。

美國三大指數皆低收，道瓊斯指數收市報25029點，跌380點或1.5%，標準普爾指數收市報2713點，跌30點或1.1%，納斯達克指數收市報7273點，跌57點或0.8%。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三地股市均低收，英國富時指數收市報7231點，跌50點或0.7%，德國DAX指數收市報12435點，跌54點或0.4%，法國CAC指數收市報5320點，跌23點或0.4%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛低收，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報72.77元，較本港收市價低0.9%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.15元，較本港收市價低2.2%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.19元，較本港收市價低1.7%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報22.95元，較本港收市價低1.3%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.42元，較本港收市價低2.1%。

美國股市連續兩日大跌，累計跌幅已超過600點，並且在當地時間周三的跌市，是先高後低的走勢，反映出目前投資者容易受到市場上個別不利消息左右。今日港股相信難有好表現，特別是個別早前已累積了相當反彈幅度的股份，應該要更加小心。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將低開，相信30500點會成為大市支持位，31000點則成為後市阻力位。

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