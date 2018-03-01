地方銀行紮堆沖刺IPO 九家已經“預披露”

據經濟參考報報道，地方銀行紮堆A股IPO。從證監會官網最新披露的首發企業排隊情況看，九家銀行處于“預披露更新”狀態。

證監會官網最新信息顯示，滬深兩市共有16家銀行在A股IPO正常排隊名單中。其中，處于“預先披露更新”狀態的排隊銀行數量達九家，分别為鄭州銀行、長沙銀行、蘇州銀行、青島銀行、哈爾濱銀行、威海市商業銀行、青島農商行、紹興瑞豐農商行和江蘇紫金農商行，西安銀行、徽商銀行、蘭州銀行、江蘇大豐農商行、廈門銀行為“已反饋”狀態，廈門農商行和重慶農商行則是“已受理”狀態。值得注意的是，2月12日晚間，徽商銀行發布公告稱決定撤回A股發行申請，意味着地方銀行IPO候場隊伍將變為15家。

根據目前證監會IPO審核速度和各銀行排隊次序，業内人士預計，二季度將迎來今年首批過會高峰。

一位券商投行人士表示，從公開披露的排隊企業信息來看，證監會對銀行業的審核并非嚴格按照首次申報順序進行，而是根據各家銀行資質、申請材料質量和政策環境等因素進行整體把控。

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