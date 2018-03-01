【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市續揚，台股遇壓翻黑

國際股市持續走揚，週二台股早盤衝高後一路走弱，加權指數尾盤爆量摜壓，收盤由紅翻黑，指數下跌逾 21 點。終場台指期下跌 29 點 (-0.27%)，逆價差 24.47 點，電子期下跌 0.95 點 (-0.21%)，逆價差 1.4 點，金融期下跌 2 點 (-0.16%)，逆價差 1.35 點，非金電期下跌 66 點 (-0.53%)，逆價差 30.15 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1307 口，淨空單部位 4231 口；投信淨空單減少 73 口，淨空單部位 32535 口；外資淨多單增加 1174 口，淨多單部位 45222 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線黑 K 棒，指數上攻遭遇賣壓，壓回到月均線下，籌碼面部分，單日成交量能逾 1360 億元，外資上市現貨賣超金額約 11.57 億元，期貨未平倉淨多單 44048 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.35 變動到 1.36，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,300 點，賣權上移到 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 31,781 口。

