【統一證券】盤前分析－反彈無力，指數震盪加劇，保守為宜



◆盤勢分析

月線壓力再度抑制台股反彈表現，雖然美股表現仍佳，但月線得而復失，指數挑戰月線無功而返，並留上影線，顯見 11000 點之上頭部解套賣壓仍重，後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—新任 Fed 主席鮑威爾在 27 日晚間發佈證詞，由於鮑威爾強調升息趨勢不變，且不會受到近期金融市場波動影響，市場擔憂升高；加上美國公債殖利率持續震盪走揚，後續美股仍將維持劇烈震盪格局。

第二、二月適逢農曆過年，上市櫃公司營收將無利多表現，但三月開始上市櫃公司股利政策即將開跑，觀察近期高配發股利個股，如統一超、美律、信義等，公布股利後對股價皆有激勵效果，籌碼將有向高殖利率股靠攏的狀況，另一角度也顯示，市場波動仍大，籌碼將趨向選擇風險較小的標的。

第三、技術面觀察。台股指數雖受美股反彈帶動，但從春節過後的漲幅搭配成交量來看，實際買盤仍未進場，高檔套牢賣壓仍重，周二指數反彈碰觸前波回檔跳空缺口 10946 點即出現壓力，加上月線 11058 點仍為下降格局，指數開高走低；所幸季線扣抵值為 10500-10700 之間，季線仍為上升格局，可提供下檔支撐，預期短線指數仍在月線及季線之間狹幅整理。

第四、盤面觀察，類股輪動快速，且強弱勢漲跌明顯，先前受惠挖礦需求的顯卡廠，籌碼出現鬆動，市場較熱的衛生紙缺貨相關類股正隆及永豐餘，也馬上出現獲利了結賣壓。顯示短期市場仍未從先前大跌中恢復元氣，題材股利多雖有表現，但資金期望報酬率降低，買盤及賣盤會在極短期出現，操作策略不宜追高，短期可聚焦低基期或高殖利率個股。

