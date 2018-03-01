台股盤前─美股跌勢不休228 台大盤測支撐力就看這兩個類股

台北股市在連日來回補 2 月 6 日以來的連續跳空下跌缺口後，今 (1) 日又要測試在各上市櫃公司去年財報及 2 月營收出爐形成的壓力，但證券專家指出，台北股市今日開盤以開小黑為最佳模式，同時，大盤測支撐力就看原物料及蘋果概念股。

就今晨收盤的美股表現不佳，以收盤數據來看，道瓊工業平均指數收低 380.83 點或 1.50% 至 25029.20。Nasdaq 指數收低 57.35 點或 0.78% 至 7273.01。S&P 500 指數收低 30.45 點或 1.11% 至 2713.83。費城半導體指數收低 12.69 點或 0.92% 至 1362.02。而終場蘋果公司股價上漲 0.15%，股價報收 179.23 美元，表現優於優於微軟、谷歌、IBM、亞馬遜、臉書、雅虎等科技龍頭股。

美股已反彈至 2 月的起跌點後進入重新的修正，就今日的台北股市走勢研判上，證券分析師張陳浩指出，台股集中市場加權股價指數目前觸及 10872 點的月線反壓，預料今天早盤可能小黑盤開出，但目前 10750 的季線仍可望形成重要支撐；3 月的台股走勢中，預料蘋果概念股、塑化及鋼鐵等原物類股將不缺席。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，昨日亞股也出現沈重賣壓師造成指數下挫，台股目前最重等在看外資對於台股交易態度，如外資在台股賣超力道加大，可能要造成台股等進入修正走勢。

就的市場訊息方面，中國大陸國台辦昨日宣布 31 條惠台措施，內容明確化台資企業參與「中國製造 2025」等領域將享有與大陸企業同等待遇等，市場預期新一波證券、科技等領域人才戰火；且將有利文創、KY、中概內需、消費電子與金融等 5 大產業在大陸市場業績成長力道。

而光寶 (2301-TW) 昨日臨時董事會決議，將以營業讓與方式，將公司內相機模組事業部轉讓給立景創新公司，交易對價金額 3.6 億美元 (約新台幣 105 億元）；除了交易金，光寶科也將取得立景創新公司 10% 股權，此一交易案可望在第 2 季完成。

此外，飼料及肉品廠台灣卜蜂 (1215-TW) 28 日為雲林新廠的投資案動土，此一新廠位於雲林縣科技工業區內，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，包括取得土地及第一期工程的投資金額達 16 億元。