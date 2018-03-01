港股ADR全挫 騰訊(00700-HK)ADR失守430

美國加息步伐仍是市場關注焦點，美股在2月份最後一個交易日全線報跌。港股ADR指數按比例計算收報30,625點，跌219點，跌0.72%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報429.56元，較港收市跌2.64元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.68元，較港收市跌0.32元；港交所(00388-HK)收報283.3元，較港收市跌0.7元：中人壽(02628-HK)ADR收報22.95元，較港收市跌0.3元。

內銀股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.03元，較港收市跌0.12元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.7元，較港收市跌0.06元。

中海油(00883-HK)ADR收報11.15元，較港收市跌0.25元；中石油(00857-HK)ADR收報5.42元，較港收市跌0.11元；中石化(00386-HK)ADR收報6.19元，較港收市跌0.11元。



中移動(00941-HK)ADR收報72.77元，較港收市跌0.63元；聯通(00762-HK)ADR收報9.99元，較港收市跌0.15元；中電信(00728-HK)ADR收報3.4元，較港收市跌0.05元。

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