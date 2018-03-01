美股盤後─道瓊大舉收低380點 最後一小時下跌逾240點

週三的美國股市劇烈震盪，主要指數跌回早場漲幅，終場大幅收低，結束了 2 月的波動走勢。

道瓊工業平均指數大舉收低 380 點，最後一小時下跌逾 240 點。

今日稍早，S&P 500 與 Nasdaq 指數一度分別上漲 0.6% 與 0.7%。道瓊亦一度上漲 166.12 點。

分析師說，S&P 500 尾盤跌破 50 日移動平均線，引進了技術性賣壓，洗出了部份疲弱的多頭倉位，擴大了跌幅。

道瓊工業平均指數收低 380.83 點或 1.50% 至 25029.20。

Nasdaq 指數收低 57.35 點或 0.78% 至 7273.01。

S&P 500 指數收低 30.45 點或 1.11% 至 2713.83。

費城半導體指數收低 12.69 點或 0.92% 至 1362.02。

道瓊與 S&P 500 結束連續十個月月線上漲的走勢，Nasdaq 則八個月來首度月線下跌。2 月，道瓊與 S&P 500 分別收低 4.3% 與 3.9%。Nasdaq 於 2 月下跌 1.9%。

2 月，股市大幅震盪。本月初，主要指數下跌進入回檔修正領域，自 1 月 26 日所創歷史高點下跌達 10%。擔憂通貨膨脹上升使得利率走高，股市因而下跌，波動指數大幅上升。

分析師說，波動指數上升是因對 Fed 的預期不定。未來幾個月，該不確定性可能持續。

但至週三收盤為止，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 收復了部份的跌幅。道瓊與 S&P 500 低於歷史高點約 6% 與 5.5%，Nasdaq 低於歷史高點 3.1%。

由於利率回穩，美國股市週三中場走高。週二，美國 10 年期債券殖利率上升約 5 基點，突破 2.9%。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會進行聽證會時暗示，2018 年升息可能超過三次。該談話使得債券殖利率上升。

鮑爾的聽證會亦使得股市大跌。週二，道瓊收低近 300 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別收低 1.3% 與 1.2%。

分析師說，股價近來持續上漲，只要利率偏低，市場仍屬合理。但隨著利率走高，企業獲利必須增加。問題在於企業獲利。

週四，鮑爾將再度於國會進行聽證會。