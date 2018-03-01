收購智慧門鈴公司：亞馬遜這次又在下一盤大棋

摘要：亞馬遜日前耗資 10 億美元，收購美國智能門鈴公司 Ring。分析稱，亞馬遜旨在提高包裹安全，防止包裹被盜竊。此前，亞馬遜還開發了「亞馬遜鑰匙」和 Echo 智慧音箱，布局家庭安全和智慧家居領域。

繼引領智慧音箱 Amazon Echo 之後，亞馬遜在智慧家居方面又有大動作，開始關注智慧門鈴了。

據 CNBC 報導，亞馬遜正在收購一家智慧門鈴製造商 Ring，收購價格為 10 億美元，成為亞馬遜史上規模最大的收購之一。Ring 的發言人確認了此次交易，並表示很願意成為亞馬遜團隊中的一員，為更安全的鄰里環境做出努力。

Ring 智慧門鈴，能做到將帶攝影機的門鈴與用戶手機或電腦相連，讓人們可以看到上門的快遞員，並與他們遠程對話。據 GeekWire 報導，亞馬遜預計將讓 Ring 繼續作為獨立的業務。

圖片來源：CNET

近年來，由於網購增多，有關網購的包裹失竊情況也有所增加。亞馬遜在智慧家居和家庭安全領域進行大力布局，主要是希望完善網購體驗閉環，讓送貨員把包裹直接放進用戶家中，為快遞包裹提供安全保障。

除此之外，亞馬遜旗下新開發的家庭送貨服務「亞馬遜鑰匙」（Amazon Key）也與門鎖製造商 Kwikset 和耶魯大學開展合作。亞馬遜鑰匙是一個能讓通過驗證的快遞員打開用戶大門的智慧鎖。

去年底，亞馬遜還曾收購另一間家居安全和智慧門鈴企業 Blink。

此前，亞馬遜一直在通過其 Echo 智慧音箱和 Alexa 語音交互系統等連接設備，增加在智慧家居方面的布局和能見度。通過 Amazon Echo 音箱和 Alexa，用戶可以通過語音來直接購物，同時還擁有語音喚醒、藍芽遙控等多重功能。

據資訊網站 Axios 稱，沃爾瑪早前也曾考慮過收購 Ring。

『新聞來源／華爾街見聞』