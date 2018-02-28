亞馬遜收購智慧門鈴製造商Ring 傳金額達10億美元 為其歷來最大交易案之一

亞馬遜 (AMZN-US) 即將收購智慧門鈴製造商 Ring，這項交易將使該公司擴大其家庭安全和屋內送貨服務。

Ring 的發言人證實了這筆交易，他說：「透過與亞馬遜這種創新的、以客戶為中心的公司合作，我們將能夠取得更大的成就。期待著成為亞馬遜團隊的一員，我們努力實現我們對安全社區的願景。」

根據 GeekWire 報告，亞馬遜預計將維持 Ring 的獨立業務，就像其他收購項目一樣。這項交易的財務細節尚未透露，但《路透社》報導稱其價值可能超過 10 億美元，是亞馬遜史上最大的收購案之一。

亞馬遜發言人也證實了這筆交易，他說：「Ring 的家庭安全產品和服務從一開始就讓客戶感到高興，我們很高興能與這個有才華的團隊合作。」

亞馬遜近期一直在努力跨入家庭安全領域。它與鎖具製造商 Kwikset 和 Yale 合作，推出了其新的家用送貨服務 Amazon Key，且最近還收購了智慧相機製造商 Blink。

根據 Pitchbook 的資料，到目前為止 Ring 已經募集 2.09 億美元，最新估值為 7.6 億美元。

這並不是亞馬遜與 Ring 合作的第一次。亞馬遜之前透過其 Alexa 基金投資 Ring，Alexa 基金專門投資於協助擴展 Alexa 語音技術的公司。

Ring CEO Jamie Siminoff 之前描述他與亞馬遜和 Alexa 基金的關係為「核電」，指的是公司的潛力，同時能夠幫助和摧毀公司的業務。

「相信亞馬遜不會與你競爭絕對是瘋了，因為它們與所有人競爭。」Siminoff 說，「它們就像核電一樣非常強大，你可以獲得驚人的清潔能源，但如果一不小心，也有可能獲得大量輻射線。」