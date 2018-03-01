知名經理人艾克曼認賠：清倉賀寶芙 購入Nike及UTX

基金經理人艾克曼 Bill Ackman 與賀寶芙 (Herbalife) (HLF-US) 長達 5 年的爭執將告一段落，近期傳 Ackman 基金 Pershing Square 已清倉賀寶芙股份，也使賀寶芙股價週三 (28 日) 收盤上漲 6.30% 至每股 92.10 美元。
《CNBC》指出，此前 Ackman 大舉放空賀寶芙，認為賀寶芙營運模式猶如老鼠會，將導致股價下跌至 0 美元。然而，Ackman 並未達成心願，只落得虧損了結的結局。
大約 6 年前，Ackman 曾買空賀寶芙 10 億美元。在去年 11 月時，當賀寶芙整年度股價上漲 51% 之時，Ackman 則把買空權換成了定價期權。分析師提道，賀寶芙強勢的購入庫藏股，使任何看空風險提高，然而，週三 (28 日) 則開始以 1 換 2 的分割股票。
資產大約 90 億美元的 Pershing Square 開始購入航太零件商 United Technologies (UTX-US) 及運動品牌 Nike (NKE-US) 股份。
賀寶芙是一家 1980 年創立的「體重管控」公司，專賣奶昔、維他命、及皮膚保養產品。在與 FTC 達成共識前，政府單位發現其會員在邀新會員入社可比直接賣產品給消費者賺更多錢。
FTC 也強調賀寶芙往後 80% 的營收來源須從一般消費者而來，而非入社會費。公司目前對外公佈這個數字已達 90%。