知名經理人艾克曼認賠：清倉賀寶芙 購入Nike及UTX

基金經理人艾克曼 Bill Ackman 與賀寶芙 (Herbalife) (HLF-US) 長達 5 年的爭執將告一段落，近期傳 Ackman 基金 Pershing Square 已清倉賀寶芙股份，也使賀寶芙股價週三 (28 日) 收盤上漲 6.30% 至每股 92.10 美元。

賀寶芙股價日線趨勢圖

《CNBC》指出，此前 Ackman 大舉放空賀寶芙，認為賀寶芙營運模式猶如老鼠會，將導致股價下跌至 0 美元。然而，Ackman 並未達成心願，只落得虧損了結的結局。

大約 6 年前，Ackman 曾買空賀寶芙 10 億美元。在去年 11 月時，當賀寶芙整年度股價上漲 51% 之時，Ackman 則把買空權換成了定價期權。分析師提道，賀寶芙強勢的購入庫藏股，使任何看空風險提高，然而，週三 (28 日) 則開始以 1 換 2 的分割股票。

資產大約 90 億美元的 Pershing Square 開始購入航太零件商 United Technologies (UTX-US) 及運動品牌 Nike (NKE-US) 股份。